По указанной цене предлагается небольшое жилье площадью 45 квадратных метров. Какие еще объекты можно приобрести по относительно низкой цене – читайте далее.

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Цены на жилье в Дубае

Недвижимость в Дубае нельзя назвать дешевой. Однако иногда появляются доступные варианты. По данным экспертов Emirates.Estate, самым бюджетным жильем в июне 2021 года была квартира площадью 45 "квадратов" за 60 тысяч долларов. Жилье расположено в районе International City. Недвижимость требует ремонтных работ.

Еще один вариант – компактная квартира-студия. Жилье площадью 32 квадратных метра расположено в комфортном жилом комплексе с собственным садом и фитнес-клубом. Приобрести его можно за 65 тысяч долларов (1,76 миллиона гривен).

Жилье в Дубае можно купить за 60 тысяч долларов / Фото Pixabay

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На третьем месте в рейтинге аналитиков – квартира площадью 42 "квадрата". Она расположена в районе Dubai Silicon Oasis. В объекте есть встроенная кухня и чистовая отделка. Стоимость жилья – 68 тысяч долларов (1,84 миллиона гривен).

Эксперты назвали три самых доступных квартиры в Дубае / Фото Pixabay