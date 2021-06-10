За сколько можно снять недвижимость на украинских курортах летом 2021 – читайте ниже.

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Что ищут украинцы

В мае 2021 года больше всего искали жилье в Одессе – запрос "Аркадия" стал самым популярным и использовался 103 тысячи раз. На втором месте оказалась посуточная аренда в Черноморске (53 тысячи запросов).

Недвижимость в Одессе с видом на море получила 38 тысяч запросов, а недалеко от пляжа – 32 тысячи.

Кроме того, в разделе посуточной аренды искали Лузановку и Аркадийский дворец (Одесса) и Бердянск (Запорожская область).

Чаще всего украинцы ищут посуточное жилье в Одессе / Фото 24 канал

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Сколько стоит жилье в аренду на курортах Украины

Домик в Очакове (Николаевская область) обойдется около 180 гривен в сутки, квартира – 500 гривен в сутки.

(Николаевская область) обойдется около 180 гривен в сутки, квартира – 500 гривен в сутки. Квартира в Железном Порту (Херсонская область) стоит порядка 400 гривен в сутки, а в Геническе – 500 гривен в сутки.

На курортах Одесской области цены несколько выше:

Каролино-Бугаз – 600 гривен/сутки.

Черноморск – 600 гривен/сутки.

Затока – 800 гривен/сутки.

Сергеевка – 500 гривен/сутки.

Одесса – 750 гривен/сутки.

Отдых в горах

Любители гор выбирают Карпаты. Самые доступные цены на жилье – в Славском Львовской области. Домик здесь обойдется 250 гривен в сутки. Квартиру в городке Поляна на Закарпатье можно снять за 500 гривен/сутки. Такие же цены в частном секторе Ворохты.

Отдых возле Буковеля обойдется дороже:

Яблуница – 800 гривен в сутки.

Яремче – 1100 гривен в сутки.

Жилье возле Буковеля обойдется от 800 гривен в сутки / Фото 24 канал

Минеральные воды

Еще один вариант летнего отдыха – курорты с минеральными водами.

Дом в Берегово на Закарпатье в сутки обойдется около 200 гривен, квартира в Трускавце – 350 гривен, жилье в частном секторе – 375 гривен.