Отношения ради ипотеки: уникальный тренд подорвал Tinder в Новой Зеландии

В Новой Зеландии из-за пандемии COVID-19 цены на недвижимость достигли заоблачных отметок. Люди не растерялись и начали искать пары для совместной выплаты ипотеки.

Средняя цена жилья в Новой Зеландии выросла на 22% по сравнению с прошлым годом и составляет около 644 тысяч американских долларов. В основном у покупателей требуют залог в размере 20%.

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Для жителей Новой Зеландии такие суммы являются заоблачными. Показатель более чем 3 раза превышает среднегодовую зарплату в стране.

Впрочем, новозеландцы отнеслись к проблеме с юмором и начали искать пары для жилья в приложении для знакомств Tinder.

Цена недвижимости в Новой Зеландии поражает​ / Фото Pixabay

"Банк сказал мне найти партнера, чтобы купить дом", "Хочу, чтобы кто-то купил дом, ничего серьезного", "Ищу кого-то, с кем можно совместить доходы, чтобы мы могли купить дом": такие статусы пользователей стали очень популярными.

Также социология показывает, что проблема недвижимости беспокоит общество в Новой Зеландии больше, чем преступность, стоимость продуктов или пандемия COVID-19.