Волонтеры, объединенные стремлением помочь с поисковыми работами и разбором завалов в городе Бородянка Киевской области, запустили целую сеть. Сегодня добровольцы работают в Киевской, Черниговской и Сумской областях и планируют запуск в Харьковской области.

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После ухода с севера Украины, русские войска оставили после себя огромное количество уничтоженных и поврежденных построек. В мае Киевская областная военная администрация сообщила, что только в Киевской области было повреждено более 4 500 частных и многоэтажных жилых домов.



Как работает волонтерский проект "Добробат" / Фото The Village

Чтобы помочь с поисковыми работами и разбором завалов в городе Бородянка Киевской области, два советника министра внутренних дел Украины – Ростислав Смирнов и Виктор Андрусов запустили волонтерский проект, который назвали "Добровольческий строительный батальон", или "Добробат".

Впоследствии желающих присоединиться было столько, что пришлось расширять географию. Сейчас у "Добробата" есть база с не менее 30 тысяч волонтеров, которые занимаются восстановлением зданий.

Достижение "Добробата"

Как рассказал руководитель "Добробата" Александр Юрко за время существования волонтеры выезжали на 106 объектов. Совместными усилиями разобрали десятки завалов и отремонтировали 46 построек.



Как работает волонтерский проект "Добробат" / Фото The Village

По словам волонтеров, запросы поступают от местных органов власти и людей – оставить заявку на сайте может каждый.

Преимущественно Добробат едет на объекты, где повреждения несущественны и справляются за день.

Нехватка стройматериалов тормозит работу



Как работает волонтерский проект "Добробат" / Фото The Village

Перед тем как добровольцы приступают к работе, им выдают жилетки и варежки. Один из "добробатовцев" достает строительные очки, которые он купил за свой счет. Желающих помочь просят брать с собой собственное снаряжение и инструменты, признает соучредитель проекта "Добробат", советник главы МВД Виктор Андрусов, ненадолго приехавший на локацию. "Но сейчас нам друзья из Казахстана собрали помощь, поэтому будем лучше снабжены инструментами", – говорит он.