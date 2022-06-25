Волонтери, об'єднані прагненням допомогти з пошуковими роботами та розбором завалів у місті Бородянка на Київщині, запустили цілу мережу. Сьогодні добровольці працюють у Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також планують запуск на Харківщині.

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Після відходу з півночі України, російські війська залишили після себе величезну кількість знищених і пошкоджених будівель. У травні Київська обласна військова адміністрація повідомила, що лише на Київщині було пошкоджено понад 4 500 приватних та багатоповерхових житлових будинків.



Як працює волонтерський проєкт "Добробат" / Фото The Village

Аби допомогти з пошуковими роботами та розбором завалів у місті Бородянка на Київщині, два радники міністра внутрішніх справ України – Ростислав Смірнов та Віктор Андрусів запустили волонтерський проєкт, який назвали "Добровольчий будівельний батальйон", або "Добробат".

Згодом охочих приєднатися було стільки, що довелося розширювати географію. Нині у "Добробату" є база зі щонайменше 30 тисячами волонтерів, які займаються відновленням будівель.

Досягнення "Добробату"

Як розповів керівник "Добробату" Олександр Юрко за час існування волонтери виїжджали на 106 об'єктів. Спільними зусиллями розібрали десятки завалів і відремонтували 46 будівель.



Як працює волонтерський проєкт "Добробат" / Фото The Village

За словами волонтерів, запити надходять від місцевих органів влади та людей – залишити заявку на сайті може кожен.

Переважно Добробат їде на об’єкти, де пошкодження несуттєві і можна впоратися за день.

Нестача будматеріалів гальмує роботу



Як працює волонтерський проєкт "Добробат" / Фото The Village

Перед тим як добровольці беруться до роботи, їм видають жилетки і рукавиці. Один з "добробатівців" дістає будівельні окуляри, які він купив за власний кошт. Охочих допомогти просять брати з собою власне спорядження та інструменти, визнає співзасновник проєкту "Добробат", радник голови МВС Віктор Андрусів, який ненадовго приїхав на локацію. "Але зараз нам друзі із Казахстану зібрали допомогу, тому будемо краще забезпечені інструментами", - каже він.

Нагадаємо, в Івано-Франківську діє ініціатива "Ко-Хати". Мета проєкту – створювати комфортне житло для тих, хто був змушений покинути власну домівку через вторгнення російської армії.