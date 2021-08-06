Памела Андерсон продала дом за 12 миллионов долларов: фото роскошного объекта

Актриса Памела Андерсон продала свой шикарный особняк в Малибу (штат Калифорния, США). Он был в ее собственности более 20 лет.

Звезда получила за дом 11,8 миллиона долларов (318 миллионов гривен). Как он выглядит – смотрите далее.

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Что известно о доме

Владелицей элитной недвижимости в Малибу Памела Андерсон стала в 2000 году. Дом она купила за 1,8 миллиона долларов (около 10 миллионов гривен по курсу на то время). Актриса заявляла, что потратила 8 миллионов долларов и 10 лет, чтобы сделать свое жилище идеальным.

На продажу звезда выставила объект весной 2021 года. Она хотела получить за дом(401,5 миллиона гривен).

Памела Андерсон обустроила дом на свой вкус / Фото realtor

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Что досталось новому владельцу

В особняке есть 4 спальни, 4 ванных комнаты, просторная светлая кухня и сауна. На крыше объекта расположена терраса, где можно поваляться на лежаках, воспользоваться спа и поплавать в бассейне. Также есть камин для уютных вечеров. К дому примыкает собственный частный песчаный пляж с выходом к океану.

Памела Андерсон в 2021 году вышла замуж за своего охранника. Супруги приняли решение жить на острове Ванкувер в Канаде. Там у звезды есть коттедж, который достался ей в наследство от бабушки.

Как выглядит бывший дом Памелы Андерсон / Фото Realtor.com: