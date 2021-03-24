Подвесное кресло в последние годы стало частым элементом в интерьере. Оно не только придает особое настроение, но и позволяет расслабиться после трудового дня.

Как закрепить подвесное кресло, чтобы это было надежно, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal.

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Прежде чем выбирать подвесное кресло, нужно определить, какое у вас потолочное перекрытие. Только от прочности потолка зависит будет ли кресло хорошо держаться,

– отметила Alexandra Crystal.

Нюансы крепления подвесного кресла

Потолок в старых домах (хрущевки)

Будет ли кресло хорошо держаться, зависит только от прочности потолка. Если говорить о домах старой постройки, лучше не рисковать и приобретать кресло-кокон на стойке-опоре.

Кресло на стойке – вариант для тех, кто не уверен в прочности потолка / Фото design-homes

Потолок из пустотелых бетонных плит

При строительстве большинства многоэтажных зданий используют пустотные блоки. Основная проблема с ними при монтаже подвесной мебели – не попасть в пустой отсек. Стенки отсеков тонкие, поэтому их толщины недостаточно для надежной фиксации крюка. Просверлить отверстие между пустотами можно, но попыток может быть много, а с каждой последующей дыркой в потолке прочность плиты уменьшается,

– рассказала Alexandra Crystal.

По ее словам, решением в подобной ситуации является химический анкер – раствор, которым заполняют отверстие перед тем, как вкрутить крюк.

Подвесное кресло стильно выглядит и придает особую атмосферу / Фото design-homes

Раствор застывает и надежно фиксирует анкер в потолке. Таким образом можно обеспечить себе безопасность при использовании подвесного кресла.

Модель кресла выбирайте под свой интерьер / Фото design-homes

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Подвесной потолок

Если у вас дома натяжной/модульный/гипсокартонный/подвесный потолок – крепить к нему подвесную мебель нельзя. Это связано с тем, что подобные конструкции не рассчитаны на большие нагрузки.

Подвесное кресло необходимо крепить к базовому потолку / Фото design-homes

Для начала нужно сделать отверстие в обшивке и только после этого подвесить кресло к базовому потолку. Хорошо, если вы задумаетесь о подвесном кресле перед установкой подвесного потолка,

– пояснила дизайнер интерьера.