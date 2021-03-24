Синий цвет в интерьере: особенности, плюсы и минусы
Цвет играет важное значение в интерьере. Он влияет не только на восприятие и вид комнаты, но и на настроение проживающих.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Какие особенности имеет синий цвет в интерьере, и как его правильно использовать, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Синий в интерьере: что нужно знать
- Синий цвет можно использовать как монохром. По словам дизайнера интерьера, это будет WOW-эффект. Однако следует учитывать, что синий цвет имеет сильное психологическое воздействие.
Когда вы выбираете синий в большом количестве, рекомендую изучить психологию данного цвета и его влияние на вас,
– порекомендовала Руснак.
- Синим цветом можно оформить акцентную стену. Дизайнер интерьера подчеркнула, что синий является глубоким и насыщенным, поэтому на него всегда обращать внимание.
- Синий позволяет выровнять стены в помещении, если они имеют неровности или дефекты.
Синий цвет имеет много преимуществ / Фото pinterest
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Наиболее удачным и интересным использованием синего является подбор четырех оттенков, которые пропорционально распределены по всему интерьеру. Это должны быть насыщенные оттенки, которые подчеркивают друг друга,
– отметила Наталья Руснак.
- Синий может стать хорошим вариантом для декора и текстиля.
- Различные оттенки синего украсят любое помещение. Для этого нужно выбрать 3 цвета, которые близки между собой, и комбинировать их. Это позволит создать ощущение различных цветов, но по сути это будет одна гамма.
Синий цвет может быть как основным, так и акцентным / Фото legko
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