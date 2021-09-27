Мелани Шуберт и ее муж Паоло Вимеркате не планировали покупать заброшенный гараж на 2 машины. Но во время онлайн-поисков недвижимости, они забыли указать минимальную стоимость. Портал показал самое дешёвое помещение.

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Получив разрешение на строительство, семья архитекторов смогла превратить одноэтажный гараж площадью 7 квадратных метров на современный трехэтажный дом. Построенный из вторичных материалов, дом учел все потребности пары и их 9-летней дочери Авы. Здесь размещены 3 спальни, 2 ванные комнаты, место для вечеринок и даже домик для кошки.

Фасад первого этажа сохранил атмосферу гаража. Сейчас помещение используется как мастерская и офис для работы. В помещении установлены большие панорамные окна. Чтобы обеспечить приватность, пара продумала массивные перегородки из лиственницы. В солнечную погоду их можно передвинуть в одну секцию, чтобы впустить внутрь как можно больше солнца.

В дневное время перегородки на дистанционном управлении остаются открытыми / Фото The Guardian

Пара отказалась от традиционной кухни и использовала старый столярный верстак. Скрытые двери справа ведут в подсобное помещение, где расположена душевая, кабинет и запасная комната.

Нетипичная кухня из вторичных материалов / Фото The Guardian

В подвальном помещении с высокими потолками есть естественный свет и вентиляция / Фото The Guardian

На втором этаже в комнате их дочери Авы шторы висят перед стеллажом и рабочим столом. Архитекторы делятся секретом, что занавешивая их, вы прикрываете в вечернее время весь беспорядок. Вдоль каркаса кровати проходит резной горный пейзаж. Однако главная особенность детской – откидное окно.

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На интерьер спальни пару вдохновил их любимый номер в горнолыжном комплексе. Подоконники они использовали для хранения книг, одновременно – это своеобразная прикроватная тумба. Также под большим окном есть места для хранения, которые помогают держать комнату в чистоте.

Интерьер спальни вдохновлен номером в гостинице / Фото The Guardian

У пары не было возможности перепланировать крошечный смежный санузел. Чтобы скрыть унитаз, который, по словам архитекторов, кажется для них "уродливым объектом", они установили передвижную деревянную коробку, на которую можно сесть, во время чистки зубов.

Этот дом создан для общения, вечеринок и барбекю. В открытой кухни-гостиной может поместиться много людей. К тому же мастерская и подвальное помещение дают еще больше пространства, чтобы организовывать в доме отдых различного типа.