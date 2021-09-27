Мелані Шуберт і її чоловік Паоло Вімеркате не планували купувати занедбаний гараж на 2 машини. Та під час онлайн-пошуків нерухомості, вони забули вказати мінімальну вартість. Портал відповідно показав найдешевше приміщення.

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Отримавши дозвіл на будівництво, сім'я архітекторів змогла перетворити одноповерховий гараж площею 7 квадратних метрів на сучасний триповерховий будинок. Побудований з вторинних матеріалів, дім врахував усі потреби пари та їх дев'ятирічної дочки Ави. Тут розміщено 3 спальні, 2 ванні кімнати, місце для вечірок та навіть будиночок для кішки.

Фасад першого поверху зберіг атмосферу гаража. Зараз приміщення використовується, як майстерня та офіс для роботи. В приміщенні встановлені великі панорамні вікна, тож щоб забезпечити приватність, пара продумала масивні перегородки з модрини. В сонячну погоду їх можна пересунути в одну секцію, щоб впустити всередину якомога більше сонця.

У денний час перегородки на дистанційному управлінні завжди відкриті / Фото The Guardian

Пара відмовилася від традиційної кухні та використала старий столярний верстак. Приховані двері праворуч ведуть в підсобне приміщення, де розташована душова, кабінет і запасна кімната.

Нетипова кухня з вторинних матеріалів / Фото The Guardian

У підвальному приміщенні з високими стелями забезпечено природне світло та вентиляцію / Фото The Guardian

На другому поверсі в кімнаті їхньої дочки Ави штори висять перед стелажем та робочим столом. Архітектори діляться секретом, що завішуючи їх, ви прикриваєте у вечірній час увесь безлад. Уздовж каркаса ліжка проходить різьблений гірський пейзаж. Однак головна особливість дитячої – відкидне вікно.

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На інтер'єр спальні пару надихнув їх улюблений номер в гірськолижному комплексі. Підвіконня вони використали для зберігання книг, водночас – це своєрідна приліжкова тумба. Також під великим вікном є місця для зберігання, які допомагають тримати кімнату у чистоті.

Інтер'єр спальні натхненний номером у готелі / Фото The Guardian

У пари не було можливості перепланувати крихітний суміжний санвузол. Щоб приховати унітаз, який, за словами архітекторів, видається для них "потворним об'єктом", вони встановили пересувну дерев'яну коробку, на яку можна сісти, під час чищення зубів.

Цей будинок створений для спілкування, вечірок та барбекю. У відкритій кухні-вітальні може поміститися багато людей. До того ж майстерня та підвальне приміщення дають ще більше простору, щоб організовувати в домі відпочинок різного типу.