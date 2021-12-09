Пара самостоятельно построила автономный дом из соломы и глины: что из этого вышло

Уже более 10 лет канадская пара, сбежавшая от городской суеты, живет в самостоятельно возведенном доме среди леса. За это время они сократили расходы и научились полностью обеспечивать себя всем необходимым.

Семья рассказывает, что они не оплачивают коммунальные счета. По подсчетам пары, они экономят более 70 тысяч долларов в год.

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История переезда

36-летняя Мисти и ее 46-летний муж Брайс переехали в канадский лес примерно 15 лет назад. Сейчас они со своими дочерьми – 7-летней Сейдж и 5-летней Авророй – эксперты по обеспечиванию себя необходимыми ресурсами. Еду семья получает из овощной фермы и собственного скота, электричество – из солнечных батарей, питьевую воду – из колодца.



Дочери супругов во дворе дома / Скриншот Daily Mail

Однако так было не всегда.

Ранее Мисти и Брайс работали в одном из ресторанов Гамильтона. Центр промышленного производства Канады никогда не устраивал пару и сразу после женитьбы они поняли, что будут искать альтернативное жилье, где пройдет остаток их жизни.

В 2006 году они переехали в сельскую местность, где проживала бабушка Брайса, и сразу заметили изменения в своем самочувствии.

Я всегда страдала от сильных мигреней, но когда мы переехали в деревенскую местность, приступы стали все реже. Сейчас я убеждена, что причиной дискомфорта был постоянный шум,

– рассказала Мисти.

Они потратили 3 года на то, чтобы освоить фермерство, прежде чем купить собственный участок и возвести на нем автономный дом.

Во сколько обошлось строительство дома

Пара готовит еду в печи, использует солнечные батареи и набирает воду из колодца / Скриншот Daily Mail

В 2009 году пара купила участок в окрестностях поселка за 37 500 долларов. Территория была завалена мусором и остатками строительных материалов, для уборки которых понадобились недели. Еще 4 месяца пара потратила на строительство самой конструкции. Для фасада были использованы исключительно природные материалы – глина, песок и солома. На этапе возведения конструкции пара потратила всего 10 000 долларов.

Все продукты они выращивают самостоятельно / Скриншот Daily Mail

Каждое лето после заезда в необычное жилье, пара пытается совершенствовать и расширять свой дом.

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Образ жизни

Мисти и Брайс управляют небольшим ресторанным бизнесом в поселке. Однако, не имея машины, они передвигаются на велосипеде или верхом. Дети супругов учатся дома.



У пары нет автомобиля, поэтому они передвигаются на более экологичном транспорте / Скриншот Daily Mail

По оценкам пары, их быт обходится в 15 000 долларов в год – это почти в три раза меньше, чем тратит среднестатистическая канадская семья в городе.

В то время как большинство людей тратят большую часть жизни на работу, заработок от которой идет на удовлетворение потребностей, мы тратим время на то, чтобы сразу получить предметы первой необходимости,

– рассказывает пара.

Они добавляют, что никогда не были более счастливы и советуют всем попробовать подобный образ жизни.

Напомним, что схожие эксперименты в строительстве встречаются и в Украине.

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