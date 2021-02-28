Делая ремонт в квартире или доме, довольно часто мы выбираем все самое лучшее, что потом не сочетается между собой.

Каких решений лучше избегать, чтобы потом не жалеть о результатах ремонта, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Просто не делайте так. Сегодня поговорим о отделочные материалы,

– отметила Руснак.

Не оценивайте ремонт на этапе отделки

По словам дизайнера, сначала все выбирают лучшую плитку, лучше стеновое покрытие, диван с цветочками, а затем интерьер выглядит не так, как планировалось.

Обрамление дверных арок и проемов

Разнообразное оформление кирпичом и плиткой осталось в прошлом, подобные акценты делать не стоит. Лучше выбрать декоративную шпаклевку или краску.

Избегайте подобного отделки в интерьере / Фото cozyblog

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Не покупайте отделку "на глаз"

"Цвет кофе с молоком" – у каждого возникает свое представление об этом цвет и, тем более, все зависит от освещения, от цветов, которые рядом,

– пояснила Наталья Руснак.

По ее словам, выбирать цвета нужно только с образцами того, что все есть в интерьере.

Расчет материалов на квадратный метр

Дизайнер интерьера предупредила, что такой расчет не подходит для:

обоев;

плитки;

ламината;

материалов с рисунками и принтами;

материалов, которая укладываются с отходами.

По ее словам, нужно все считать в штуках, предварительно сделав раскладку на бумаге.

Избегайте пластиковой фурнитуры

Этот пункт касается плинтусов, уголков и т.д. Пластиковые изделия удешевляют интерьер.