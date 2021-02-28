Не делайте так никогда: названы промахи в отделке жилья
Делая ремонт в квартире или доме, довольно часто мы выбираем все самое лучшее, что потом не сочетается между собой.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Каких решений лучше избегать, чтобы потом не жалеть о результатах ремонта, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Просто не делайте так. Сегодня поговорим о отделочные материалы,
– отметила Руснак.
Не оценивайте ремонт на этапе отделки
По словам дизайнера, сначала все выбирают лучшую плитку, лучше стеновое покрытие, диван с цветочками, а затем интерьер выглядит не так, как планировалось.
Обрамление дверных арок и проемов
Разнообразное оформление кирпичом и плиткой осталось в прошлом, подобные акценты делать не стоит. Лучше выбрать декоративную шпаклевку или краску.
Избегайте подобного отделки в интерьере / Фото cozyblog
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Не покупайте отделку "на глаз"
"Цвет кофе с молоком" – у каждого возникает свое представление об этом цвет и, тем более, все зависит от освещения, от цветов, которые рядом,
– пояснила Наталья Руснак.
По ее словам, выбирать цвета нужно только с образцами того, что все есть в интерьере.
Расчет материалов на квадратный метр
Дизайнер интерьера предупредила, что такой расчет не подходит для:
- обоев;
- плитки;
- ламината;
- материалов с рисунками и принтами;
- материалов, которая укладываются с отходами.
По ее словам, нужно все считать в штуках, предварительно сделав раскладку на бумаге.
Избегайте пластиковой фурнитуры
Этот пункт касается плинтусов, уголков и т.д. Пластиковые изделия удешевляют интерьер.
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