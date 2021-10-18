Скорее всего, локдаун увеличит объемы отложенного спроса на новое жилье. Отток покупателей на первичном рынке может составить в среднем до 50 – 60%, преимущественно в объектах эконом и комфорт-класса на стадиях строительства до 1 года.

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Активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в крупнейших городах Украины снизился на 10%. Но локдаун может ускорить этот процесс.

В то же время, добавляет Юрий Пита, ценовая политика застройщиков останется без изменений. К тому же уровень скидок на первичном рынке при полной оплате стоимости квартиры может составить 10%.

Вопросы ведения строительных работ будет зависеть от жесткости ограничений. В зависимости от их срока может "подвинуться" сдача объекта. Полная остановка строительных работ на 1 – 1,5 месяца – это плюс 2 – 3 месяца до даты ввода в эксплуатацию.

Локдаун может повлиять на 5 – 7% от всех объектов / Фото Pixabay

Пита добавляет, что сейчас может возникнуть вопрос наличия средств для строительства, что может стать проблемой для 20 – 30% строящихся объектов. Реформирование градостроительной сферы с непринятыми соответствующими законопроектами тоже могут стать проблемой для девелоперов.

Это пока косвенные причины возможных задержек с вводом объектов в эксплуатацию, но прямо они могут коснуться около 5 – 7% от всех объектов, строительство которых находится на завершающих этапах, – отметил эксперт.

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Конечно, то как будут развиваться события зависит прежде всего от того, насколько жесткими будут ограничения.

Для застройщика прежде всего важен вопрос ведения строительства, а не временное падение спроса. Ведь для потенциального покупателя будет очень важным, насколько девелопер "готов" к локдауну, нет ли у него проблем со строительством, – подытожил Юрий Пита.

Напомним, что ранее Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины подчеркнул, что в ближайшее время существенных изменений ценников на аренду квартир в стране не предвидится.