Швидше за все, локдаун збільшить обсяги відкладеного попиту на нове житло. Відтік покупців на первинному ринку може скласти в середньому до 50 – 60%, переважно в об'єктах економ- та комфорт-класу на стадіях будівництва до 1 року.

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Активність на первинному ринку за підсумками вересня пішла на спад: рівень попиту в найбільших містах України знизився на 10%. Але локдаун може пришвидшити цей процес.

Водночас, додає Юрій Піта, цінова політика забудовників залишиться без змін. До того ж рівень знижок на первинному ринку при повній оплаті вартості квартири може скласти 10%.

Питання ведення будівельних робіт буде залежати від рівня жорсткості обмежень. Відповідно до їх терміну може "посунутися" здача об'єкта. Повна зупинка будівельних робіт на 1 – 1,5 місяці – це плюс 2 – 3 місяці до запланованої дати введення в експлуатацію.

Локдаун може вплинути на 5 – 7% від усіх об'єктів / Фото Pixabay

Піта додає, що зараз може виникнути питання наявності коштів для будівництва, що може стати проблемою для 20 – 30% споруджуваних об'єктів. Реформування містобудівної сфери з неприйнятими відповідними законопроєктами теж можуть стати проблемою для девелоперів.

Це поки непрямі причини можливих затримок з введенням об'єктів в експлуатацію, але прямо вони можуть торкнутися близько 5 – 7% від усіх об'єктів, будівництво яких знаходиться на завершальних етапах, – зазначив експерт.

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Звісно, те як розвиватимуться події залежить насамперед від того, наскільки жорсткими будуть обмеження.

Для забудовника насамперед важливим є питання ведення будівництва, а не тимчасове падіння попиту. Адже для потенційного покупця буде дуже важливим, наскільки девелопер "готовий" до локдауну, чи немає у нього проблем з будівництвом, – підсумував Юрій Піта.

Нагадаємо, що раніше Президент Асоціації фахівців з нерухомості України підкреслив, що найближчим часом істотних змін цінників на оренду квартир в країні не передбачається.