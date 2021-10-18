Первичный рынок недвижимости готовится к локдауну: как это повлияет на сдачу жилья

Осенний локдаун может отсрочить сдачу новых объектов на несколько месяцев. Об этом предупредил председатель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Скорее всего, локдаун увеличит объемы отложенного спроса на новое жилье. Отток покупателей на первичном рынке может составить в среднем до 50 – 60%, преимущественно в объектах эконом и комфорт-класса на стадиях строительства до 1 года.

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Активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в крупнейших городах Украины снизился на 10%. Но локдаун может ускорить этот процесс.

В то же время, добавляет Юрий Пита, ценовая политика застройщиков останется без изменений. К тому же уровень скидок на первичном рынке при полной оплате стоимости квартиры может составить 10%.

Вопросы ведения строительных работ будет зависеть от жесткости ограничений. В зависимости от их срока может "подвинуться" сдача объекта. Полная остановка строительных работ на 1 – 1,5 месяца – это плюс 2 – 3 месяца до даты ввода в эксплуатацию.

Локдаун может повлиять на 5 – 7% от всех объектов / Фото Pixabay

Пита добавляет, что сейчас может возникнуть вопрос наличия средств для строительства, что может стать проблемой для 20 – 30% строящихся объектов. Реформирование градостроительной сферы с непринятыми соответствующими законопроектами тоже могут стать проблемой для девелоперов.

Это пока косвенные причины возможных задержек с вводом объектов в эксплуатацию, но прямо они могут коснуться около 5 – 7% от всех объектов, строительство которых находится на завершающих этапах, – отметил эксперт.

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Конечно, то как будут развиваться события зависит прежде всего от того, насколько жесткими будут ограничения.

Для застройщика прежде всего важен вопрос ведения строительства, а не временное падение спроса. Ведь для потенциального покупателя будет очень важным, насколько девелопер "готов" к локдауну, нет ли у него проблем со строительством, – подытожил Юрий Пита.

Напомним, что ранее Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины подчеркнул, что в ближайшее время существенных изменений ценников на аренду квартир в стране не предвидится.