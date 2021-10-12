Певица Адель переехала в Нью-Йорк, поскольку не может позволить лондонскую недвижимость

Популярная певица Адель шокировала аудиторию недавними комментариями. В интервью британскому Vogue она призналась, что проживание в Лондоне стало слишком дорогим.

33-летняя Адель, состояние которой оценивается в 177 миллионов долларов, за последние 5 лет приобрела 3 объекта в престижном районе Лос-Анджелеса. Эти инвестиции оцениваются в более 30 миллионов долларов. При этом, как отмечает певица, она не могла позволить себе жить в Лондоне.

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Я никогда бы не смогла позволить себе в Лондоне такой же дом, какой есть у меня в Лос-Анджелесе. Никогда, – сказала певица в интервью.

15-кратная обладательница премии "Грэмми" объяснила, что ее жизнь в Лондоне проходила в машине или внутри дома. Поэтому она решила перебраться туда, где есть возможность проводить больше времени на свежем воздухе и "видеть небо".

Все 3 дома Адель расположены рядом / Фото New York Post

Это побудило пользователей социальных сетей пошутить о тяжелом финансовом положении певицы. Другие говорят, что если известные люди не могут позволить себе недвижимость в Лондоне, то все остальные – просто обречены.

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В 2016 году Адель купила свой первый дом в Беверли-Хиллз за 9,5 миллиона долларов. Через 3 года она пополнила портфель недвижимости еще одним домом стоимостью 10,65 миллиона долларов. В мае 2021 певица заплатила 10 миллионов долларов за дом с четырьмя спальнями, который она купила у своей подруги Николь Ричи. Все эти дома расположены по соседству. Суммарная площадь трех объектов – более 1672 квадратных метров.