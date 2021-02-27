Делая ремонт в квартире или доме, у многих владельцев возникает вопрос, что делать со стыками напольных покрытий.

Какие варианты существуют и в чем их особенности – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Важная деталь, которая в будущем влияет на впечатление о ремонте – это стык покрытий. Поэтому важно продумать ее еще на этапе проектирования,

– отметила Морозова.

Она пояснила, что чаще всего стык напольных покрытий делается в виде порожка. Он скрывает небольшие дефекты и защищает края покрытий от сколов.

Какие бывают стыки напольных покрытий

Компенсатор из пробки

По словам дизайнера интерьера, этот тип стыка является очень популярным. Он подходит для плитки / ламината / паркета. Кроме того, он почти незаметен в интерьере, а при желании пробку можно покрасить в цвет пола. К недостаткам этого варианта можно отнести недолговечность.

Пробка – один из вариантов для стыка напольных покрытий / Фото polonest

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Металлический порожек

Порожек из металла Т-образной формы – вариант, который подойдет для стыка материалов, уложенных плавающим способом (например, плитки / ламината). По словам дизайнера интерьеров, кроме функциональности, такое решение выполняет также декоративную функцию.

Без порожка вовсе

Если стыкуете материалы, уложенные не плавающим способом, а клеевые, например, то можно сделать без порожка,

– резюмировала Виктория Морозова.