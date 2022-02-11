Почему один из самых маленьких домов Великобритании стоит 300 тысяч долларов: вы удивитесь
Источник:dirt
В Йоркшире выставили на продажу уникальную недвижимость. Ее размер менее 40 квадратных метров, а стоит она аж 300 тысяч долларов.
Сторожка — здание, первоначально сопровождавшее укрепленное средневековое здание. Недавно здесь провели капитальный ремонт и оборудовали дом всеми современными предметами комфорта. Историчность здания диктует его цену – новым владельцам нужно будет выложить целых 300 тысяч долларов!
Читайте Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями
Это стильное старинное сооружение, построенное из известняковых тесаных блоков. Интересными деталями экстерьера являются ступенчатая крыша и фигура рыцаря на вершине.
В крохотном коттедже удалось разместить два маленьких этажа, а также спальню в мезонине. На нижнем первом этаже расположена гостиная и кухня с зимним садом.
Дверь из общего пространства выходит на частную террасу. Также здесь есть спальня, встроенная в оригинальный погреб с бочковым потолком.Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЭЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.
Домик окружен травяным газоном, на котором можно наслаждаться кофе или чаем в хорошую погоду.
Больше фото исторической хижины: