Почему покупатели прекращают поиски недвижимости: 5 основных факторов

Потенциальные покупатели, которые давно "охотились" за домами, массово отказываются от поисков. Согласно опросу iBuying Opendoor, главными причинами являются пандемия и высокая конкуренция.

Согласно опросу, почти 4 из 10 американцев, которые хотят купить дом в 2021 – 2022 году, утверждают, что они временно остановили свои поиски. С чем это связано – далее.

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Согласно исследованию Opendoor, 5 самых распространенных причин отказа от поиска жилья:

Неопределенность, связанная с COVID-19 – 39% опрошенных.

– 39% опрошенных. Высокие цены на недвижимость не устраивают 35% людей, принявших участие в опросе.

на недвижимость не устраивают 35% людей, принявших участие в опросе. Рынок предлагает мало вариантов жилья – 24%.

– 24%. 24% опрошенных не определились, где хотят жить , после того, как продадут свой дом.

, после того, как продадут свой дом. 22% рассказали, что их сделки сорвались из-за высокой конкуренции на рынке.

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Наиболее поисками жилья обеспокоены люди в возрасте 35 - 50 лет. Младшие покупатели не испытывают острой потребности в стабильном месте жительства.

Параллельно 41% опрошенных отметили, что дом, который соответствует их потребностям, выходит за рамки заложенного бюджета.