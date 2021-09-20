Почему покупатели прекращают поиски недвижимости: 5 основных факторов
Источник:Realtor
Потенциальные покупатели, которые давно "охотились" за домами, массово отказываются от поисков. Согласно опросу iBuying Opendoor, главными причинами являются пандемия и высокая конкуренция.
Согласно опросу, почти 4 из 10 американцев, которые хотят купить дом в 2021 – 2022 году, утверждают, что они временно остановили свои поиски. С чем это связано – далее.
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Согласно исследованию Opendoor, 5 самых распространенных причин отказа от поиска жилья:
- Неопределенность, связанная с COVID-19 – 39% опрошенных.
- Высокие цены на недвижимость не устраивают 35% людей, принявших участие в опросе.
- Рынок предлагает мало вариантов жилья – 24%.
- 24% опрошенных не определились, где хотят жить, после того, как продадут свой дом.
- 22% рассказали, что их сделки сорвались из-за высокой конкуренции на рынке.
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Наиболее поисками жилья обеспокоены люди в возрасте 35 - 50 лет. Младшие покупатели не испытывают острой потребности в стабильном месте жительства.
Параллельно 41% опрошенных отметили, что дом, который соответствует их потребностям, выходит за рамки заложенного бюджета.