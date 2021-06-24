Почему в Украине дорожает недвижимость: в НБУ назвали причины

В Украине в апреле 2021 года выросли цены на жилую недвижимость. Подорожание коснулось как первичного, так и вторичного рынка.

Это связано с несколькими факторами, говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Интересно Островок уюта для всей семьи: какой ЖК выбрать во Львове

Какие причины

В НБУ отметили, что одним из факторов повышения цен на жилье стал рост стоимости строительства. К примеру, в апреле 2021 года индекс цен составил 108,9 в сравнении с показателем прошлого года.

Еще одной причиной считают длительную реформу системы контроля за строительством. По этой причине предложение на рынке сократилось.

В Украине вырос спрос на жилую недвижимость / Фото 24 канал

Читайте Где самые дорогие квартиры в Украине: ТОП-5 городов с ценами на жилье

Также в Украине вырос спрос на жилье. По данным НБУ, это связано с ипотечной программой.

В первом квартале 2021 года покупательская активность на 10% превысила аналогичные показатели за первый квартал в последние пять лет.

Снижение доходности депозитов также повлияло на спрос: украинцы ищут варианты для инвестирования.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 июня банки подписали 461 кредитный договор по программе "Государственная ипотека 7%". В целом украинцы получили 393,09 миллиона гривен.