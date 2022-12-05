Подешевеет ли недвижимость в декабре: прогноз экспертов

Спрос на покупку жилья значительно сократился. Зимой просела популярность и некоторых квартир для аренды. Какие цены, учитывая сниженный спрос, ожидать до конца 2022 года – дальше.

Что будет происходить на первичном и вторичном рынках недвижимости

Ситуация с квартирами в новостройках критическая. Спрос на жилье просел. На это влияют 2 фактора: ухудшение платежеспособности населения и ускорение инфляции.

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С другой стороны, есть серьезные проблемы у девелоперов, которые столкнулись с ростом себестоимости строительства, разрушением объектов, нарушением логистики. Гарантий для покупателей и продавцов сейчас мало, поэтому покупать жилье в новостройках люди не спешат.

Первичный рынок строительства жилья фактически оказался в неразрывном кругу непреодолимых обстоятельств, вызванных войной. И пока будет продолжаться активная фаза боевых действий, нельзя ждать каких-то существенных сдвигов на рынке,

– рассказывает соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

Эксперты добавляют, что в этом месяце возможны небольшие колебания цен, но глобально какого-либо перепада не ожидается.

Ситуация на вторичном рынке жилья несколько оптимистичнее. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал, что хоть спрос слаб, но все же сделки заключают и постепенно квартиры продают.

Цены стабилизировались еще где-то в июле-августе. Рынок в целом работает и сделки совершаются. Такая тенденция будет и в декабре. Цены не будут сильно меняться, они нашли свой ориентир. В среднем по Киеву они снизились на 10 – 15%. В каком-то сегменте больше, где-то немного меньше,

– рассказал он.

Специалист отметил, что в декабре не предполагается серьезная коррекция цены. Может, они изменились в гривне, но в долларах все остается на старом уровне.

Что будет со стоимостью аренды

Аренда квартир в эконом-классе сейчас наиболее активна. По словам риелтора Михаила Артюхова, бизнес-класс, а также премиум осенью 2022 года имеют самый сложный сезон. Спрос там слишком низкий, и не всегда недвижимость отвечает требованиям арендаторов. При этом с недвижимостью эконом-класса все немного полегче. Хотя и совсем не так, как было до военного положения.

Спрос на одно- и двухкомнатные квартиры в столице и городах на западе сохраняется на уровне первой половины августа 2022 как умеренно стабильный. Трехкомнатные сейчас все больше снимают покомнатно, если владельцы дают на это согласие,

– отмечает Артюхов.

В общем, заключают эксперты, цены на покупку и аренду недвижимости будут такими же, как и были в течение осени. Особых изменений не предполагается.