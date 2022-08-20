В первую очередь, ее установка в многоквартирном доме запрещена. Во-вторых, прежде чем разводить огонь в квартире придется продумать систему выведения дыма, что тоже повлечет за собой ряд проблем.

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Может быть, но нелегально

Установить буржуйку в квартире многоэтажки теоретически возможно, но нелегально. Из-за нарушения правил пожарной безопасности может легко начаться пожар. А за уничтожение имущества всего дома придется отвечать лицу, спровоцировавшему возгорание. Это предусмотрено статьей 270 Уголовного кодекса.

Проблемы могут начаться и на этапе установки буржуйки. Первая из них – выведение дыма. Это обязательный шаг, поскольку дышать гарью внутри квартиры невозможно, а выведение в вентиляцию запрещено. Остальное создаст угрозу для здоровья для всех жильцов дома. Конечно, можно пожертвовать окном в квартире или частью стены и сделать выход под трубу, однако это снизит энергоэффективность всей квартиры, то есть обогреть ее станет еще труднее.

В общем, буржуйка в квартире – очень неэффективный и опасный способ отопления. Из-за открытого огня возникает риск пожаров, а торчащие из домов трубы приводят к задымлению города.

Кроме того, буржуйка в квартире способна обогреть только одну комнату. Кроме того, выбранную комнату необходимо изолировать для сохранения тепла. Придется заклеивать окна, и при этом сверлить отверстия в межкомнатных стенах, чтобы в помещение поступал свежий воздух, чтобы жильцы не угорели от угарного газа.

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Кому из украинцев действительно поможет буржуйка

Этот вариант может быть оправдан только если дом был сильно поврежден из-за военных действий. В результате обстрелов инфраструктуры российскими оккупантами в ряде домов, где ведутся боевые действия, невозможно восстановить электро- и газоснабжение, централизованное теплоснабжение, однако иногда еще живут люди, которые категорически отказываются эвакуироваться.

В таком случае буржуйка останется единственным способом согреться.

Также буржуйки могут использовать живущие в частных домах. Однако из-за низкой эффективности и непредсказуемых последствий лучше использовать твердотопливные котлы.

Есть ли альтернатива буржуйкам

Выгоднее уложиться в твердотопливный котел. В первую очередь он гораздо безопаснее. Однако и цена на него соответственно выше – от 12 тысяч гривен. Встречаются и более дорогие варианты – от 100 тысяч и больше. Кроме того, придется заплатить за установку.

При выборе твердотопливного котла следует учесть, что модель с автоматикой требует подключения к электросети. Поэтому для тех, кто хочет подстраховаться в случае отключения света и газа зимой, такой вариант не подойдет.