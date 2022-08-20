Насамперед її встановлення у багатоквартирному будинку заборонене. По-друге, перш ніж розводити вогонь у квартирі доведеться продумати систем виведення диму, що теж потягне за собою низку проблем.

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Можливо, але нелегально

Встановити буржуйку у квартирі багатоповерхівки теоретично можливо, проте нелегально. Через порушення правил пожежної безпеки може легко початися пожежа. А за знищення майна всього будинку доведеться відповідати особі, яка спровокувала займання. Це передбачено статтею 270 Кримінального кодексу.

Проблеми можуть початися і на етапі встановлення буржуйки. Перша з них – виведення диму. Це обов'язковий крок, оскільки дихати гаром усередині квартири неможливо, а виведення у вентиляцію заборонено. Останнє створить загрозу для здоров'я для всіх мешканців будинку. Звісно, можна пожертвувати вікном у квартирі або частиною стіни та зробити в них вихід під трубу, проте це знизить енергоефективність усієї квартири, тобто обігріти її стане ще важче.

Загалом буржуйка у квартирі – дуже неефективний та небезпечний спосіб опалення. Через відкритий вогонь виникає ризик пожеж, а труби, що стирчать з будинків, призводять до задимлення міста.

Крім того, буржуйка у квартирі здатна обігріти лише одну кімнату. Окрім цього, вибрану кімнату необхідно ізолювати для збереження тепла. Доведеться заклеювати вікна, і при цьому свердлити отвори в міжкімнатних стінах, щоб у приміщення надходило свіже повітря, щоб мешканці не вчаділи від чадного газу.

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Кому з українців справді допоможе буржуйка

Цей варіант може бути виправданий лише якщо будинок був сильно пошкоджений через воєнні дії. Внаслідок обстрілів інфраструктури російськими окупантами у низці будинків, де ведуться бойові дії, неможливо відновити електро- та газопостачання, централізоване теплопостачання, проте подекуди ще живуть люди, які категорично відмовляються евакуйовуватися.

У такому разі буржуйка залишиться чи не єдиним способом зігрітися.

Також буржуйки можуть використовувати ті, хто живе у приватних будинках. Однак через низьку ефективність та непередбачувані наслідки, краще використовувати твердопаливні котли.

Чи є альтернатива буржуйкам

Вигідніше вкластися у твердопаливний котел. Насамперед він значно безпечніший. Проте і ціна на нього відповідно вища – від 12 тисяч гривень. Зустрічаються і дорожчі варіанти – від 100 тисяч і більше. Крім того, доведеться заплатити за встановлення.

При виборі твердопаливного котла слід зважити на те, що модель з автоматикою вимагає підключення до електромережі. Тому для тих, хто хоче підстрахуватися на випадок відключення світла та газу взимку, такий варіант не підійде.