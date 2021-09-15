Подорожание недвижимости: в каких городах Украины зафиксировано самые высокие цены
Источник:Finance
Состоянием на сентябрь 2021, далеко не все регионы Украины выгодные для вложений в недвижимость. Согласно данным исследований, первичный рынок жилья инвестиционно привлекательный только в 8, а вторичный – в 14 областных центрах.
О результатах исследований рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько. Подробнее о них – далее.
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Первичный рынок
В прошлом году наиболее выгодными для вложения средств в первичный рынок жилья стали:
- Винницкая область, где, по сравнению с 2019-м годом, цены выросли на 25,5%;
- Хмельницкая – на 14,9%;
- Закарпатская – на 13,4%;
- Херсонская – на 12,9%;
- Донецкая – на 12,6%;
- Волынская – на 12,6%;
- Черкасская – на 11%;
- Ровенская – на 10,8%;
- Николаевская – на 10,5%.
Среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются:
- в Виннице роста цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 составляет 26,6%;
- в Хмельницком – 16,9%;
- в Луцке – 15,1%;
- в Киеве – 14,8%;
- в Черкассах – 11,8%;
- в Суммах – 11,8%;
- в Ровно – 10,7%;
- в Херсоне – 10,3%.
Однако рост цен на "первичку" в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равняется доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10 2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физлиц, составляли 8,7%.
Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.
Вторичный рынок
На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее выгодными для вложений областями Украины стали:
- Хмельницкая – рост цен в долларовом эквиваленте на 18%;
- Черниговская – 15,3%;
- Днепропетровская – 14,7%;
- Ровенская – 14,2%;
- Киевская – 13,4%;
- Полтавская – 13,3%;
- Волынская – 12,9%;
- Винницкая – 12,5%;
- Сумская – 12 2%;
- Закарпатская – 11,3%;
- Кировоградская – 11,2%;
- Запорожская – 11,1%;
- Житомирская – 11%;
- Черкасская – 10,6%.
В облцентрах высокие позиции заняли такие регионы:
- Хмельницкий – стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%;
- Чернигов – на 16,2%;
- Суммы – на 15,9%;
- Полтава – на 15,2%;
- Ровно – на 14,2%;
- Запорожье – на 13,4%;
- Краматорск – на 13,1%;
- Луцк – на 13,1%;
- Ужгород – на 13,1%;
- Житомир – на 12,9%;
- Черкассы – на 12,8%;
- Северодонецк, где на момент проведения исследования размещалось руководство Луганской области – на 12,5%;
- Днепр – на 11,9%;
- Киев – на 11,2%;
- Винница – на 11,1%.