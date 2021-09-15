Подорожание недвижимости: в каких городах Украины зафиксировано самые высокие цены

Состоянием на сентябрь 2021, далеко не все регионы Украины выгодные для вложений в недвижимость. Согласно данным исследований, первичный рынок жилья инвестиционно привлекательный только в 8, а вторичный – в 14 областных центрах.

О результатах исследований рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько. Подробнее о них – далее.

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Первичный рынок

В прошлом году наиболее выгодными для вложения средств в первичный рынок жилья стали:

Винницкая область, где, по сравнению с 2019-м годом, цены выросли на 25,5%;

Хмельницкая – на 14,9%;

Закарпатская – на 13,4%;

Херсонская – на 12,9%;

Донецкая – на 12,6%;

Волынская – на 12,6%;

Черкасская – на 11%;

Ровенская – на 10,8%;

Николаевская – на 10,5%.

Среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются:

в Виннице роста цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 составляет 26,6%;

в Хмельницком – 16,9%;

в Луцке – 15,1%;

в Киеве – 14,8%;

в Черкассах – 11,8%;

в Суммах – 11,8%;

в Ровно – 10,7%;

в Херсоне – 10,3%.

Однако рост цен на "первичку" в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равняется доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10 2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физлиц, составляли 8,7%.

Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.

Вторичный рынок

Где выгодно покупать недвижимость / Фото Unsplash

На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее выгодными для вложений областями Украины стали:

Хмельницкая – рост цен в долларовом эквиваленте на 18%;

Черниговская – 15,3%;

Днепропетровская – 14,7%;

Ровенская – 14,2%;

Киевская – 13,4%;

Полтавская – 13,3%;

Волынская – 12,9%;

Винницкая – 12,5%;

Сумская – 12 2%;

Закарпатская – 11,3%;

Кировоградская – 11,2%;

Запорожская – 11,1%;

Житомирская – 11%;

Черкасская – 10,6%.

В облцентрах высокие позиции заняли такие регионы: