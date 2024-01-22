Это связано с рекордно высокой средней стоимостью жилья, дорогостоящими ипотечными кредитами и низким уровнем предложения на рынке. Кстати, средняя национальная цена на жилье за весь прошлый год выросла до рекордно высоким 389 800 тысячам долларов.

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Рынок продаж в США был самым медленным в 2023 году

Средняя ставка по 30-летней ипотеке на конец октября выросла до 7,79%, а это самый высокий уровень с конца 2000 года.

Кроме того, в конце декабря на рынке было всего 1 миллион домов. Хотя это на 4,2% больше, чем в 2022-м, количество доступного жилья остается значительно ниже среднемесячного исторического значения примерно в 2,25 миллиона.

"Резко более высокие расходы на ссуду на жилье ограничили покупательную способность соискателей жилья в дополнение к стремительному росту цен в течение многих лет. Нехватка домов для продажи также оставил многих потенциальных покупателей и продавцов жилья в стороне", – отмечают в издании.

Однако надежда на то, что продажи жилья начнут возобновляться после ужасающих показателей в 2023 году. Это связано с падением ипотечных ставок с конца прошлого года и прогнозами дальнейшего снижения ставок в 2024 году.

В хорватском городке продают дома за 13 центов

В городке Леград продают жилые дома по цене, в которую трудно поверить – всего 13 центов. Стоимость жилья очень низкая из-за того, что местные власти пытаются улучшить демографическую ситуацию, "привлекая" молодые семьи.

Такую программу в хорватском городке вводят не в первый раз, и это дает результат. Сейчас в Леграде больше детей, чем пять лет, поэтому там уже строят новый детсад.

Следует отметить, что приобрести дом по такой цене в рамках инициативы могут заявители, которые отвечают четким критериям.