Це пов'язано з рекордно високою середньою вартістю житла, дорогими іпотечними кредитами та низьким рівнем пропозиції на ринку. До слова, середня національна ціна на житло за весь минулий рік зросла до рекордно високих 389 800 тисяч доларів.

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Ринок продажів у США був найповільнішим у 2023-му

Середня ставка за 30-річною іпотекою на кінець жовтня зросла до 7,79%, а це найвищий рівень з кінця 2000 року.

Окрім того, наприкінці грудня на ринку було лише 1 мільйон будинків. Хоча це на 4,2% більше, ніж у 2022-му, кількість доступного житла залишається значно нижчою за середньомісячне історичне значення приблизно в 2,25 мільйона.

"Різко вищі витрати на позику на житло обмежили купівельну спроможність шукачів житла на додачу до стрімкого зростання цін протягом багатьох років. Брак будинків для продажу також залишив багатьох потенційних покупців і продавців житла осторонь", – зазначають у виданні.

Однак надія на те, що продажі житла почнуть відновлюватися після жахливих показників у 2023 році є. Це пов'язано з падінням іпотечних ставок з кінця минулого року та прогнозами на подальше зниження ставок у 2024 році.

У хорватському містечку продають будинки за 13 центів

У містечку Леград продають житлові будинки за ціною, у яку важко повірити, – всього 13 центів. Вартість житла дуже низька через те, що місцева влада намагається покращити демографічну ситуацію, "заманюючи" молоді сім'ї.

Таку програму в хорватському містечку запроваджують не вперше, і це дає результат. Зараз у Леграді більше дітей, ніж було п'ять років, тому там уже будують новий дитсадок.

Варто зазначити, що придбати будинок за такою ціною в рамках ініціативи можуть заявники, які відповідають чітким критеріям.