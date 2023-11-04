5 цветов, в которые ни в коем случае не стоит красить потолок
Источник:Homes & Gardens
Исторически сложилось так, что потолки чаще всего окрашивались в белый цвет, сохраняя более авантюрные цвета для стен. Однако это действительно может быть не лучшим вариантом.
Специалисты по цвету и ведущие дизайнеры говорят, что действительно существуют цвета, которые в большинстве случаев следует избегать, когда выбираете краску для потолка. Конечно, вы должны выбирать те тона, которые вам больше всего нравятся. Однако эксперты предлагают своеобразный фильтр, который, возможно, сориентирует вас.
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