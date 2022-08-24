Соавторами документа выступают глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев. Законопроект предлагает ввести кассовый метод для уплаты НДС и ввести НДФЛ на разницу между суммами купли и продажи жилья, что приравняет первичный рынок к вторичному .

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Как изменятся цены

Нардепы объяснили, что НДС увеличивает стоимость жилья для граждан, уменьшая тем самым спрос на рынке недвижимости. А для увеличения продаж следует уменьшить налоговую нагрузку путем освобождения "первой поставки" нового жилья от налогообложения НДС при введении жилья на рынок.

Сегодня операции по поставке недвижимости, созданной путем строительства, в целом подпадают под налогообложение НДС, кроме сделок с жилой недвижимостью, последующих после первой поставки,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы считают, что такой шаг также снизит риски возможного мошенничества со стороны застройщиков, иногда искусственно создающих дополнительные расходы с целью увеличения суммы налогового кредита, поскольку весь входящий НДС в итоге будет включаться в себестоимость квартиры или дома.

Законопроект также предлагает следующие изменения:

Вводится кассовый метод (налог взимается только при наличии дохода) для застройщиков и девелоперов для определения налоговых обязательств по НДС по операциям с объектами недвижимости, которые будут построены в будущем. От уплаты НДФЛ освобождаются операции по продаже жилья и других объектов строительства, в том числе незавершенных, если имущественное право на них зарегистрировано в пользу покупателя и уплачено хотя бы частично. НДФЛ уплачивается по разнице между суммами купли и продажи.

Президент Ассоциации специалистов в области недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита пояснил, что кассовый метод вводится вместо первого события, то есть меняется период начисления и уплаты НДС.

В законопроекте другое интересно – вводится налогообложение физлиц (НДФЛ). По сути, первичный рынок будет приравнен ко вторичному, и теперь все продажи (с точки зрения налогообложения) будут проходить по принципу вторичного рынка,

– объяснил Пита.

Ранее покупка первичной недвижимости на этапе строительства с целью перепродажи не облагалась налогами, сейчас это будет облагаться НДФЛ по тому же принципу, что и "вторичка".

Для инвестора-продавца, по мнению Питы, законопроект приведет к удорожанию жилья. Покупатель "первички" будет продавать ее как "вторичку" с 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Единственный немаловажный момент: налог будет начисляться на разницу между ценами купли и продажи.

"Но инвестор раньше 0% платил, а сейчас с разницы будет платить. А разница может быть и в разы больше, если покупают с фундамента по 700 долларов за квадратный метр, продают по 1000 долларов, квартира 50 квадратов, там может быть сумма и гораздо больше за 300 долларов", – считает Пита.