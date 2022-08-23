Статус проекта закона изменился вчера, 22 августа. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает создание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты.

Важно, что орган государственного архитектурно-строительного контроля сможет отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик проигнорирует оборудование бомбоубежища в доме.

Также в тексте законопроекта предусмотрено создание инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек, и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.

Сегодня Украина, как никогда, требует развития сети надежных укрытий и хранилищ, которые обеспечат защиту людей от рисков, связанных с боевыми действиями. Развитие такой сети должно стать обязательным и повсеместным, что позволит сделать наши общины более безопасными и защищенными.

– прокомментировал принятие закона министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Главные инициативы закона:

учет мероприятий гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации;

упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;

обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;

необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.

Обратите внимание. Днепропетровские архитекторы запустили изготовление долговременных оборонительных точек (DOT). Это модульные укрытия, которые можно использовать как на общественных местах, так и на частной территории. Авторы проекта отмечают, что бетонная конструкция выдерживает большой диапазон калибров, огнестойкая и поддерживает безопасный температурный режим.