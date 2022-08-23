Статус проекта закона изменился вчера, 22 августа. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
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Что предполагает законопроект
Законопроект предусматривает создание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты.
Важно, что орган государственного архитектурно-строительного контроля сможет отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик проигнорирует оборудование бомбоубежища в доме.
Также в тексте законопроекта предусмотрено создание инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек, и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.
Сегодня Украина, как никогда, требует развития сети надежных укрытий и хранилищ, которые обеспечат защиту людей от рисков, связанных с боевыми действиями. Развитие такой сети должно стать обязательным и повсеместным, что позволит сделать наши общины более безопасными и защищенными.
– прокомментировал принятие закона министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Главные инициативы закона:
- учет мероприятий гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации;
- упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;
- обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;
- необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.