Співавторами документа виступають голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк та голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. Законопроєкт пропонує запровадити касовий метод для сплати ПДВ та ввести ПДФО на різницю між сумами купівлі та продажу житла, що прирівняє первинний ринок до вторинного.

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Як зміняться ціни

Нардепи пояснили, що ПДВ збільшує вартість житла для громадян, зменшуючи тим самим попит на ринку нерухомості. А для збільшення продажів варто зменшити податкове навантаження шляхом звільнення "першого постачання" новозбудованого житла від оподаткування ПДВ при введенні житла на ринок.

Сьогодні операції з постачання нерухомості, створеної шляхом будівництва, загалом підпадають під оподаткування ПДВ, крім операцій з житловою нерухомістю, наступних після першого постачання,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори вважають, що такий крок також знизить ризики можливого шахрайства з боку забудовників, які іноді штучно створюють додаткові витрати з метою збільшення суми податкового кредиту, оскільки весь вхідний ПДВ у результаті включатиметься до собівартості квартири чи будинку.

Законопроєкт також пропонує такі зміни:

Запроваджується касовий метод (податок стягується лише за наявності доходу) для забудовників та девелоперів для визначення податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцій з об'єктами нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому. Від сплати ПДФО звільняються операції з продажу житла та інших об'єктів будівництва, у тому числі незавершених, якщо майнове право на них зареєстровано на користь покупця та за них сплачено хоча б частково. ПДФО сплачується з різниці між сумами купівлі та продажу.

Президент Асоціації спеціалістів у галузі нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) Юрій Піта пояснив, що касовий метод вводиться замість першої події, тобто змінюється період нарахування та сплати ПДВ.

У законопроєкті інше цікаво – вводиться оподаткування фізосіб (ПДФО). По суті, первинний ринок буде прирівняний до вторинного, і тепер всі продажі (з погляду оподаткування) проходитимуть за принципом вторинного ринку,

– пояснив Піта.

Раніше купівля первинної нерухомості на етапі будівництва з метою перепродажу не обкладалася податками, зараз це оподатковуватиметься ПДФО за тим же принципом, що і "вторинка".

Для інвестора-продавця, на думку Піти, законопроєкт призведе до подорожчання житла. Покупець "первинки" продаватиме її як "вторинку" з 5% ПДФО та 1,5% військового збору. Єдиний важливий момент: податок нараховуватиметься на різницю між цінами купівлі та продажу.

"Але інвестор раніше 0% платив, а зараз із різниці платитиме. А різниця може бути і в рази більша, якщо купують з фундаменту по 700 доларів за квадратний метр, продають по 1000 доларів, квартира 50 квадратів, там може бути сума і набагато більша за 300 доларів", – вважає Піта.