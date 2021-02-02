В Украине многие опасаются покупать жилье на первичном рынке, чтобы не стать жертвой аферы. Их можно понять, ведь, по словам специалистов, каждая пятнадцатая сделка с недвижимостью имеет признаки мошенничества.

Источник: Корпорация Недвижимости РИЕЛ

С каждым годом афер становится все больше: злоумышленники не только используют старые схемы, но и придумывают новые. В связи с этим количество обманутых украинцев не уменьшается. Однако вторичный рынок жилья в Украине остается более комфортным для преступников. Как не попасть на аферистов, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Аферы популярны на вторичном рынке

На рынке вторички есть несколько популярных схем, с помощью которых достаточно легко обманывают покупателей жилья и оставляют их без денег.

Фальшивые документы

Одна из самых успешных схем воров – продажа квартир по поддельным документам. Злоумышленники используют реальные документы на недвижимость, поскольку они тщательно проверяются нотариусом при совершении сделки купли-продажи, но подделывают паспорт владельца жилья. Для того чтобы провернуть аферу, мошенники арендуют жилье у легкомысленных или неблагополучных владельцев, а дальше обманным путем получают все, что им нужно.

Характерными признаками такой аферы является низкая стоимость жилья и спешка "продавцов". Аферисты утверждают, что они срочно должны уехать, а желающих приобрести недвижимость по такой цене очень много. Большинство мошенников удовлетворяются лишь суммой задатка, а потом исчезают, – пояснили в РИЕЛ.

Важно: если покупатель не уверен, что перед ним настоящий владелец, стоит попросить другие документы, удостоверяющие личность (например, водительские права или загранпаспорт).

Недвижимость с прописанными жильцами

Случается так, что владелец квартиры продает ее, даже если там зарегистрированы люди. Подобная ситуация имеет место, когда права на жилье получают одновременно несколько наследников или в семье возникают серьезные конфликты (например, супруги хотят разъехаться). Если один из них отказывается выезжать из объекта, заставить его это сделать невозможно (согласно ст. 7 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", выселить зарегистрированного жителя можно только с его согласия или по решению суда). В таком случае покупатель сталкивается с проблемами.

Пользуясь своими правами, прописанные жильцы делают жизнь новых владельцев невыносимой. Они заставляют их инициировать расторжение соглашения или продавать квартиру по заниженной стоимости. Если при покупке жилья его стоимость была сознательно занижена (для уменьшения налоговой нагрузки), вернуть полную сумму после расторжения соглашения не удастся. Иногда продавец отказывается отдавать обратно деньги, утверждая, что уже их потратил. В таких случаях суд накладывает на него обязанность выплачивать долг ежемесячно небольшими суммами (не более 30% доходов продавца), – рассказали в РИЕЛ.

Для того чтобы избежать подобных неприятностей, стоит до покупки получить справку о том, что в жилье никто не прописан.

Внимание! Если в квартире были прописаны несовершеннолетние, нужно убедиться, что попечительский совет разрешил продажу жилья.

Продажа по доверенности

У такого варианта есть подводные камни. Сделка может быть признана недействительной, если продавец является недееспособным или получил доверенность обманным путем. В случае отмены сделки, покупатель может остаться и без денег, и без имущества. Поэтому рекомендуется увидеть владельца недвижимости, которая заинтересовала, а еще лучше – добиться продажи от первого лица.

Чаще всего аферы встречаются на вторичном рынке недвижимости​ / Фото riel

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Как купить жилье в новостройке без обмана

Покупка квартиры в новостройке связана с меньшим риском, чем на вторичном рынке, но также может сопровождаться неприятными моментами. Для того чтобы этого не произошло, следует придерживаться нескольких правил:

Проверьте репутацию застройщика. Это можно сделать различными способами (подробнее можно ознакомиться здесь). Оцените состояние строительного объекта. Для этого инвестор должен самостоятельно приехать на строительство и посмотреть, как продвигается работа. На месте также можно пообщаться с представителями компании и узнать подробную информацию. Проверьте наличие проектно-сметной документации, разрешительных документов, лицензии на работу и прав на земельный участок у застройщика. Ознакомьтесь со всеми пунктами договора перед его подписанием. В нем должны быть: сроки строительства, описание объекта недвижимости, стоимость и условия внесения оплаты. Рекомендуется выбирать проверенного застройщика, который давно работает на рынке и успешно построил не один жилой комплекс.

Многое зависит от самого покупателя, ведь стоит сразу выяснить все о застройщике. Этот процесс нельзя назвать легким, поскольку в Украине есть несколько сотен застройщиков, у которых по два-три сданных объектов.

В РІЕЛ также рекомендуют учитывать, что "довольно часто надежность компании зависит от ее "кредитной истории": времени пребывания на рынке, количества постоянных крупных партнеров из смежных сфер (финансовой, промышленной, энергетической и др.), а также – умения топ-менеджмента оперативно реагировать на вызовы и вести бизнес гибко и профессионально".

Отличным примером на первичном рынке недвижимости является Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая в течение 17 лет успешно строит качественное жилье в Киеве и Львове, и занимает лидирующие позиции. Корпорация может гордиться более 300 тысячами построенными и сданными квадратными метрами в 49 объектах. Сейчас в рабочем портфеле РИЕЛ – более 800 тысяч квадратных метров, которые строятся и реализуются.

РИЕЛ – застройщик, которому можно доверять / Фото riel

Важно: все объекты Корпорации Недвижимости РИЕЛ достраиваются и сдаются. Среди них такие известные ЖК: Манхэттен, Моне, Ренуар, Америка (частично), Доктор Ватсон и Шерлок Холмс, Великобритания (частично) во Львове и ELYSEUM, Львовский Квартал (частично) в Киеве.

Кроме того, Корпорация Недвижимости РИЕЛ достроила и ввела в эксплуатацию более десяти недостроев других застройщиков.