В Україні багато людей побоюються купувати житло на первинному ринку, щоб не стати жертвою афери. Їх можна зрозуміти, адже, за словами фахівців, кожна 15-а угода з нерухомістю має ознаки шахрайства.

Джерело: Корпорація Нерухомості РІЕЛ

З кожним роком афер стає все більше: зловмисники не лише використовують старі схеми, але й придумують нові. У зв'язку з цим кількість ошуканих українців не зменшується. Однак вторинний ринок житла в Україні залишається більш комфортним для злочинців. Як не натрапити на аферистів, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Які афери популярні на вторинному ринку

На ринку вторинки є кілька популярних схем, за допомогою яких досить легко ошукують покупців житла та залишають їх без грошей.

Фальшиві документи

Одна з найуспішніших схем злодіїв – продаж квартир за підробленими документами. Зловмисники використовують реальні документи на нерухомість, оскільки вони ретельно перевіряються нотаріусом під час здійснення угоди купівлі-продажу, але підробляють паспорт власника житла. Для того щоб провернути аферу, шахраї орендують житло у легковажних або неблагополучних власників, а далі обманним шляхом отримують все, що їм потрібно.

Характерними ознаками такої афери є низька вартість житла і поспіх "продавців". Аферисти стверджують, що вони терміново повинні виїхати, а бажаючих придбати нерухомість за такою ціною дуже багато. Більшість шахраїв задовольняються лише сумою завдатку, а потім зникають, – пояснили у РІЕЛ.

Важливо: якщо покупець не впевнений, що перед ним справжній власник, варто попросити інші документи, які засвідчують особу (наприклад, водійські права чи закордонний паспорт).

Нерухомість з прописаними мешканцями

Трапляється так, що власник квартири продає її, навіть якщо там зареєстровані люди. Подібна ситуація має місце, коли права на житло отримують одночасно кілька спадкоємців або в сім'ї виникають серйозні конфлікти (наприклад, подружжя хоче роз'їхатися). Якщо один з них відмовляється виїжджати з об'єкту, змусити його це зробити неможливо (згідно з ст. 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", виселити зареєстрованого мешканця можна лише за його згодою або за рішенням суду). У такому разі покупець стикається з проблемами.

Користуючись своїми правами, прописані мешканці роблять життя нових власників нестерпним. Вони змушують їх ініціювати розірвання угоди або продавати квартиру за заниженою вартістю. Якщо при покупці житла його вартість була свідомо занижена (для зменшення податкового навантаження), повернути повну суму після розірвання угоди не вдасться. Іноді продавець відмовляється віддавати назад гроші, стверджуючи, що вже їх витратив. У таких випадках суд накладає на нього обов'язок виплачувати борг щомісяця невеликими сумами (не більше, ніж 30% доходів продавця), – розповіли у РІЕЛ.

Для того щоб уникнути подібної халепи, варто до купівлі отримати довідку про те, що у житлі ніхто не прописаний.

Увага! Якщо у квартирі були прописані неповнолітні, потрібно впевнитися, що опікунська рада дозволила продаж житла.

Продаж за дорученням

У такого варіанту є підводні камені. Угода може бути визнана недійсною, якщо продавець є недієздатним або отримав довіреність обманним шляхом. У разі скасування угоди, покупець може залишитися і без грошей, і без майна. Тому рекомендується побачити власника нерухомості, яка зацікавила, а ще краще – домогтися продажу від першої особи.

Найчастіше афери зустрічаються на вторинному ринку нерухомості / Фото riel

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Як купити житло у новобудові без обману

Купівля квартири у новобудові пов'язана з меншим ризиком, ніж на вторинному ринку, але також може супроводжуватися неприємними моментами. Для того щоб цього не сталося, варто дотримуватися кількох правил:

Перевірте репутацію забудовника. Це можна зробити різними способами (детальніше можна ознайомитися тут). Оцініть стан будівельного об'єкта. Для цього інвестор має самостійно приїхати на будівництво і подивитися, як просувається робота. На місці також можна поспілкуватися з представниками компанії та дізнатися детальну інформацію. Перевірте наявність проєктно-кошторисної документації, дозвільних документів, ліцензії на роботу і прав на земельну ділянку у забудовника. Ознайомтеся з усіма пунктами договору перед його підписанням. У ньому мають бути: строки будівництва, опис об'єкта нерухомості, вартість і умови внесення оплати. Рекомендується обирати перевіреного забудовника, який давно працює на ринку та успішно побудував не один житловий комплекс.

Багато що залежить від самого покупця, адже варто одразу з'ясувати все про забудовника. Цей процес не можна назвати легким, оскільки в Україні є кілька сотень забудовників, у яких по два-три зданих об'єкти.

У РІЕЛ також рекомендують враховувати, що "доволі часто надійність компанії залежить від її "кредитної історії": часу перебування на ринку, кількості постійних великих партнерів з суміжних сфер (фінансової, промислової, енергетичної та ін.), а також – вміння топ-менеджменту оперативно реагувати на виклики і вести бізнес гнучко і професійно".

Відмінним прикладом на первинному ринку нерухомості є Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка протягом 17 років успішно будує якісне житло у Києві та Львові, та займає лідируючі позиції. Корпорація може пишатися понад 300 тисячами побудованими і зданими квадратними метрами у 49 об'єктах. Наразі у робочому портфелі РІЕЛ – понад 800 тисяч квадратних метрів, які будуються і реалізуються.

РІЕЛ – забудовник, якому можна довіряти / Фото riel

Важливо: усі об'єкти Корпорації Нерухомості РІЕЛ добудовуються та здаються. Серед них такі відомі ЖК: Манхеттен, Моне, Ренуар, Америка (частково), Доктор Ватсон та Шерлок Холмс, Велика Британія (частково) у Львові та ELYSEUM, Львівський Квартал (частково) у Києві.

Крім того, Корпорація Нерухомості РІЕЛ добудувала та ввела в експлуатацію більше десяти недобудів інших забудовників.