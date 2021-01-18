Цены на объекты недвижимости, которые строятся, всегда ниже рыночной стоимости готового жилья. Это побуждает вкладывать средства в новостройку.

Однако многие опасаются инвестировать деньги в еще незавершенные объекты из-за скандальных историй о замороженном строительстве. Как проверить застройщика и убедиться в его надежности, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Кем является застройщик

Для того чтобы проверить застройщика, необходимо определить, кто на самом деле строит объект, который вас заинтересовал. Довольно часто от имени компании, осуществляющей строительство, выступает другое юридическое лицо.

Такой девелопер собирает деньги и дает клиентам всю необходимую информацию, но не несет ответственности за выполнение условий договора. Чтобы определить юридическое лицо, к которому впоследствии можно будет предъявлять претензии, нужно попросить девелопера предоставить бланк типового договора инвестирования, – пояснили в РИЕЛ.

Информация о реальном застройщике содержится в большинстве типовых договоров. Найти ее можно в начале документа, где перечисляются участники договора.

Если организатором строительства объекта является компания, в договоре указывается ее код ЕГРПОУ.

Если же дом строит частное лицо, в договоре указывается ФИО застройщика и его ИНН.

В случае если такие сведения отсутствуют в документе, инвестор имеет право настаивать на их предоставлении.

Перед тем как инвестировать средства в новостройку – проверьте застройщика / Фото riel

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Что нужно уточнить у застройщика

Когда вы выберете ЖК, необходимо задать несколько вопросов застройщику:

кому принадлежит участок, на котором возводится дом. Если владельцем является он, то должен предоставить документы, подтверждающие его права. Важно: в документах должно быть указано, что земля может быть использована для строительства жилого дома. Если строительство осуществляется на участке, который принадлежит другой компании или частному лицу, нужно установить, в каких отношениях находятся застройщик и собственник земли. Это нужно для того, чтобы выяснить, как стороны поделили между собой ЖК, который строится.

в документах должно быть указано, что земля может быть использована для строительства жилого дома. Если строительство осуществляется на участке, который принадлежит другой компании или частному лицу, нужно установить, в каких отношениях находятся застройщик и собственник земли. Это нужно для того, чтобы выяснить, как стороны поделили между собой ЖК, который строится. есть ли у него разрешение на строительство дома от компаний, которые имеют коммуникации на земле, что используется. Если разрешения нет – могут быть проблемы с подключением к системе водо- или электроснабжения.

кто финансирует строительство.

Сегодня Корпорация Недвижимости согласно законодательству Украины предлагает несколько механизмов привлечения средств инвесторов в строительство жилья. В частности, это институты совместного инвестирования (ИСИ): Корпоративные инвестиционные фонды (КИФ) и Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), активами которых управляет Компания по управлению активами (КУА). Они инвестируют средства в строительство, заключая инвестиционные соглашения с застройщиками и торгуя форвардными контрактами, – отметили в РИЕЛ.

Также распространенным вариантом в Украине есть такой механизм, как Фонд финансирования строительства (ФФС), который создается независимой финансовой компанией, и отвечает за использование денег инвесторов исключительно по целевому назначению.

В застройщика нужно проверить несколько документов / Фото riel

Сбор и анализ данных о застройщике

Когда вы выясните, кто является организатором строительства, соберите о нем все возможные данные. Если речь идет о юридическом лице, нужно проверить его ЕГРПОУ на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Для этого на странице "бесплатный запрос" нужно ввести цифры кода и осуществить поиск. На сайте появится дата создания компании, названия компаний-учредителей, размер уставного фонда, сфера деятельности и ФИО руководства. С помощью базы юридических лиц Киева можно узнать все нюансы деятельности каждого юридического лица, имеющего отношение к строительству, в том числе компании-учредителя и фирмы, осуществляющей финансирование. Не стоит доверять свои деньги фирме, которая недавно создана и впервые берется за возведение жилого комплекса, – рассказали в РИЕЛ.

Кроме того, стоит проверить, не предъявлялись ли иски к компании. Это можно сделать на сайте Единого реестра судебных решений (введите название в поле "поиск по контексту").

Далее необходимо установить данные о руководителях компании и организаторе строительства. Если это частные лица – воспользуйтесь поисковой системой. Если они были или являются фигурантами каких-то скандалов, доверять им свои средства не стоит.

Также узнать о репутации застройщика можно на других ресурсах. Например, на сайте Ассоциации пострадавших инвесторов, на порталах ЛУН.ua и Address.ua, а реестр строительных компаний есть на ресурсе Meget.

Как еще проверить застройщика

Чтобы убедиться в надежности застройщика, можно обратиться к риэлторам, которые осуществят полный аудит строительного объекта, или же к юристам по недвижимости, которые проанализируют все возможные риски, используя различные базы данных.

Проверить застройщика также может юрист по недвижимости или риэлтор / Фото riel