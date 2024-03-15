Как проверить недвижимость перед покупкой, чтобы не стать жертвой мошенников: советы адвоката

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке недвижимости, нужно обязательно проверить документы на это имущество. С этим вопросом стоит обратиться к юристу или нотариусу, но можно и самостоятельно.

Адвокат Марьян Сащук говорит, что надо проверить как имущество, так и его владельца. Это можно сделать с помощью надежных ресурсов.

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Как проверить недвижимость

"Чтобы не стать жертвой мошенников, или чтобы не столкнуться с различными неприятными ситуациями, как имущество, так и его владельца надо проверить. Конечно, в таком случае вы можете воспользоваться услугами нотариуса или юриста, и я убедительно советую это сделать, или можете это сделать самостоятельно", – рассказывает адвокат.

Самостоятельно это можно сделать с помощью Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Там есть информация о том, надлежащим образом оформлена недвижимость, кто является официальным владельцем этого имущества, а также не наложен ли на это имущество арест или другие ограничения.

На каких ресурсах проверить владельца

Информацию о владельце можно проверить в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства.

"С помощью этих ресурсов вы уже проверяете владельца. Не имеет ли он каких-то уголовных производств, которые могут наложить обременение на имущество. А также не внесен ли он в реестр должников. Ведь если внесен, то такой владелец не имеет права отчуждать имущество", – информирует Марьян Сащук.

Юрист рекомендует также проверить информацию на ресурсе о Состояние рассмотрения дел.

"Этот ресурс позволит узнать обо всех судебных спорах, которые были или есть у владельца имущества и которые могут касаться этого имущества. Или в будущем быть основанием для наложения обременений на это имущество", – поделился адвокат.

Также потенциальный покупатель имеет право требовать у владельца оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость. А если говорится о квартире или доме, то еще и справки об отсутствии задолженности по коммунальным услугам.