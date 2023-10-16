Рынок первичной недвижимости во время войны: что на самом деле влияет на спрос

На спрос жилья в новостройках оказывает влияние много факторов. Но эксперты говорят, что главными являются только пять факторов, которые сейчас очень актуальны.

Эксперты считают, что отмена фиксированного курса валют в Украине не повлияет существенно на стоимость жилья на первичном рынке. На уровень спроса сейчас влияют локация, цена, площадь и еще несколько факторов.

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Что влияет на спрос

Одним из важнейших факторов, который специалисты указывают первым, является расположение жилья. В период войны украинцы ищут жилье в тех местах, которые максимально защищены от возможных ракетных обстрелов и "шахидных" атак. Это, в частности, западные регионы страны, а также города с эффективной противовоздушной обороной.

Далее украинцы обращают внимание на качество объекта строительства: какой класс, этажность, какие стройматериалы использовали, что за объекты инфраструктуры расположены рядом с жильем, наличие рекреационного потенциала и другое.

Цена и площадь квартиры – не менее важные факторы, влияющие на спрос во время войны. Самыми популярными сейчас являются дома площадью от 40 до 70 "квадратов".

Украинцы предпочитают застройщиков, которые предлагают разные способы приобретения недвижимости, к примеру:

гибкие программы по рассрочке;

наличие общих ипотечных программ с коммерческими банками;

скидки и предложения.

Очень важна также репутация девелопера. Украинцы обращают внимание на работу застройщика во время войны, открытость и демократическую уступчивость инвесторам, вложившим средства еще до начала масштабного вторжения.