На самом деле есть определенные цвета, которые нам следует избегать в ванных комнатах, особенно когда выбираем полотенца. Здесь эксперты-дизайнеры интерьера поделились своим мнением на эту тему.

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Яркие били

Это вневременный вариант для ванных комнат, считающийся вечно трендовым. Однако они не попали в список, когда дизайнеры выбирали свои любимые цвета полотенец в этом году. Во-первых, их трудно стирать и хранить чистыми. А грязные полотенца с желтыми пятнами – не самый лучший вариант.

Во-вторых, у некоторых людей белые полотенца ассоциируются со стерильной атмосферой, как в больнице. Это может испортить умиротворяющую атмосферу.

Желтые

Если вы не хотите создать красочный дизайн, который поможет вам проснуться утром, тогда следует избегать желтого цвета.

"Желтый заряжает энергией, даже если его добавить в пастель. Так что этот тон лучше оставить для эксцентричной дамской комнаты, а не для основной ванной комнаты, где все захотят расслабиться", – говорит основательница и дизайнер интерьеров ML Interiors Group Мишель Линн.

Белая ванна с желтым полотенцем / Фото Mandarin Stone

Ярко-красные

Известно, что добавлять красный цвет в дизайн сложно. С точки зрения психологии цвета это один из самых стрессовых цветов. В результате его пытаются избегать в ванной комнате.

"Как основной цвет красный сильно ассоциируется с такими вещами, как комиксы, детские игрушки и современное искусство. Если вы хотите успокаивающей атмосферы, не покупайте красных полотенец", – говорит эксперт Мишель Линн.

Даже в нейтральной ванной комнате красные полотенца могут отягощать пространство и отвлечь внимание от других более интересных вещей и элементов. "Чтобы сохранить успокаивающую атмосферу, лучше использовать приглушенные оттенки, например приглушенные розовые", - говорит американский дизайнер интерьера Артем Кроповинский.