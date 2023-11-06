Три цвета полотенец, которых следует избегать в ванной комнате: запомните их

Ванные комнаты могут быть удивительно атмосферными, если их хорошо спроектировать. Однако часто даже малейшие детали, например полотенца, могут влиять на общий вид комнаты.

На самом деле есть определенные цвета, которые нам следует избегать в ванных комнатах, особенно когда выбираем полотенца. Здесь эксперты-дизайнеры интерьера поделились своим мнением на эту тему.

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Яркие били

Это вневременный вариант для ванных комнат, считающийся вечно трендовым. Однако они не попали в список, когда дизайнеры выбирали свои любимые цвета полотенец в этом году. Во-первых, их трудно стирать и хранить чистыми. А грязные полотенца с желтыми пятнами – не самый лучший вариант.

Во-вторых, у некоторых людей белые полотенца ассоциируются со стерильной атмосферой, как в больнице. Это может испортить умиротворяющую атмосферу.

Желтые

Если вы не хотите создать красочный дизайн, который поможет вам проснуться утром, тогда следует избегать желтого цвета.

"Желтый заряжает энергией, даже если его добавить в пастель. Так что этот тон лучше оставить для эксцентричной дамской комнаты, а не для основной ванной комнаты, где все захотят расслабиться", – говорит основательница и дизайнер интерьеров ML Interiors Group Мишель Линн.

Белая ванна с желтым полотенцем / Фото Mandarin Stone

Ярко-красные

Известно, что добавлять красный цвет в дизайн сложно. С точки зрения психологии цвета это один из самых стрессовых цветов. В результате его пытаются избегать в ванной комнате.

"Как основной цвет красный сильно ассоциируется с такими вещами, как комиксы, детские игрушки и современное искусство. Если вы хотите успокаивающей атмосферы, не покупайте красных полотенец", – говорит эксперт Мишель Линн.

Даже в нейтральной ванной комнате красные полотенца могут отягощать пространство и отвлечь внимание от других более интересных вещей и элементов. "Чтобы сохранить успокаивающую атмосферу, лучше использовать приглушенные оттенки, например приглушенные розовые", - говорит американский дизайнер интерьера Артем Кроповинский.