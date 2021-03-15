Потолок играет важную роль в интерьере – он может полностью изменить вид любого помещения.

Какие потолки сейчас в тренде, а какие решений следует избегать – рассказала дизайнер интерьера Дарья Пикова.

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Сегодня поговорим о трендах в потолках. И это мог быть самый короткий мой пост за всю историю, потому что достаточно сказать, что в моде "чем проще – тем лучше". Но я, все-таки, расскажу подробнее,

– отметила Пикова.

Какой потолок выбрать

По словам дизайнера интерьера, любые сложные конструкции (фигурные или подсветки) на потолке вышли из моды и уже неактуальны.

Если речь идет о жилом помещении, где не будут проводиться вечеринки и дискотеки, Пикова рекомендует выровнять потолок, оштукатурить его, повесить светильники и наслаждаться уютом.

Простой ровный потолок – самое актуальное решение / Фото design-homes

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Еще одно трендовое решение – акцентный потолок. По словам Дарьи Пиковой, его можно выкрасить в нужный цвет, поклеить обои, и даже сделать роспись.

Акцентный потолок создаст особую атмосферу / Фото pinterest

Здесь правило одно, как и со всеми неординарными, да и ординарными тоже, решениями: такой потолок должен быть связан с дизайном и органично вписываться в концепцию,

– резюмировала дизайнер интерьера.