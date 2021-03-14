Обустройство и оформление маленькой квартиры – процесс не такой простой, каким кажется на первый взгляд. Ведь нужно не только вместить все необходимое, но и визуально расширить пространство.

Что нужно учесть при ремонте компактной квартиры, чтобы сделать ее максимально комфортной, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Наше наследство от советских времен – это маленькие квартиры с крохотными кухнями, низкими потолками и прочими прелестями советской идеологии. Время изменилось, нравы тоже, поэтому ловим подборку советов,

– отметила Пашковская.

Что учесть при подборе квартиры

1. Скандинавский стиль

По словам дизайнера интерьера, скандинавский стиль подразумевает наличие в квартире только самых необходимых предметов, ведь чем меньше элементов – тем больше помещение. Еще одно преимущество такого оформления – белый цвет. Он позволит расширить пространство.⠀

Белый цвет визуально увеличивает пространство / Фото pinterest

2. Яркие акценты

Анна Пашковская пояснила, что яркая стена отвлечет внимание от скромных габаритов жилья. Кроме того, это стильно, модно и молодежно.

Яркий акцент позволит сделать интерьер стильным / Фото pinterest

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3. Открытая лофт-планировка

По словам Пашковской, это решение как нельзя лучше подходит для маленьких габаритов. Однако она порекомендовала быть аккуратней с кирпичом, так как неправильный рисунок уменьшит стену. Поэтому рекомендуется выбирать однотонный кирпич.

Открытая лофт-планировка сделает помещение просторным / Фото pinterest

4. Белый интерьер с лофт-объектами

Совместить классику и лофт в маленькой квартире можно. Создайте базу с помощью светлых отделочных материалов, используйте мебель с каретной стяжкой и разбавьте все это светильниками и декором в индустриальном стиле,

– порекомендовала еще один прием Анна Пашковская.

Миксуйте классику и лофт в маленькой квартире / Фото pinterest