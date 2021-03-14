Дизайн гостиной: ТОП-10 золотых правил
Для того чтобы сделать гостиную идеальной, важно придерживаться некоторых правил.
Источник:Инстаграм Виктории Файнблат
10 золотых правил в оформлении гостиной назвала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
Читайте также Как выбрать ванну для квартиры: главный критерий и нюансы
ТОП-10 правил для идеальной гостиной
- Номинальный центр. Им может быть домашний кинотеатр, стеллаж с книгами или окно со шторами.
- Стиль гостиной. Для того чтобы не загромождать пространство – выберите один стиль, который вам по душе.
- Оформление и цвета в интерьере. В небольших помещениях рекомендуется использовать теплые тона. Также допускаются контрасты (мебель, стена и пр.).
- Акцент в дизайне гостиной. В маленьком помещении это может быть предмет мебели, камин или ковер. Важно: акцент должен быть один.
- Освещение. В гостиной нужен второй световой сценарий. Это значит, что одной люстры недостаточно.
Гостиная будет радовать много лет, если придерживаться правил в оформлении / Фото pinterest
Интересно Обустройство квартиры: где спрятать швабры, пылесос и средства для уборки
- Розеток должно быть много – это позволит избавиться от лишних проводов в помещении. Продумайте расположение розеток заранее.
- Мебель. По словам Виктории Файнблат, чем меньше мебели – тем удобнее даже большой компании. Кроме того, вход в гостиную не должен быть узким.
- Текстиль гостиной
Часто люди заблуждаются, думая что большие шторы утежеляют помещение – нет. Это зависит от того, из какого текстиля они и какой конфигурации. Кроме того, нужно не забывать про такие декоры, как подушечки,
– пояснила Виктория Файнблат.
- Ничего лишнего. По словам дизайнера интерьера, захламление в гостиной запрещено. Необходимо освободить помещение от лишних вещей.
- Декоры для гостиной. Не рекомендуется перегружать помещение. Если вы хотите повесить картину – выберите одну. Дизайнер интерьера призвала не захламлять квартиру, это позволит долго наслаждаться жильем.
Поделиться новостью