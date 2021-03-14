Для того чтобы сделать гостиную идеальной, важно придерживаться некоторых правил.

10 золотых правил в оформлении гостиной назвала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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ТОП-10 правил для идеальной гостиной

Номинальный центр. Им может быть домашний кинотеатр, стеллаж с книгами или окно со шторами. Стиль гостиной. Для того чтобы не загромождать пространство – выберите один стиль, который вам по душе. Оформление и цвета в интерьере. В небольших помещениях рекомендуется использовать теплые тона. Также допускаются контрасты (мебель, стена и пр.). Акцент в дизайне гостиной. В маленьком помещении это может быть предмет мебели, камин или ковер. Важно: акцент должен быть один. Освещение. В гостиной нужен второй световой сценарий. Это значит, что одной люстры недостаточно.

Гостиная будет радовать много лет, если придерживаться правил в оформлении / Фото pinterest

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Розеток должно быть много – это позволит избавиться от лишних проводов в помещении. Продумайте расположение розеток заранее. Мебель. По словам Виктории Файнблат, чем меньше мебели – тем удобнее даже большой компании. Кроме того, вход в гостиную не должен быть узким. Текстиль гостиной

​Часто люди заблуждаются, думая что большие шторы утежеляют помещение – нет. Это зависит от того, из какого текстиля они и какой конфигурации. Кроме того, нужно не забывать про такие декоры, как подушечки,

– пояснила Виктория Файнблат.