Об этом в телеграмм-канале написал народный депутат от Фракции "Євросолідарність" Алексей Гончаренко. Рассмотрение законопроекта планируется на следующей пленарной неделе.

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Слуги народа снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600 о налоговых изменениях,

– указано в посте.

Как утверждают эксперты, принятие в целом законопроекта №5600 приведет к негативным последствиям. В случае принятия, объемы инвестиций серьезно сократятся. Это приведет к уменьшению налоговых отчислений, отсутствию рабочих мест, снижению темпов строительства и ввода новых объектов в эксплуатацию.

Как налоги повлияют на стоимость недвижимости

Нынешний вариант приведет к подорожанию недвижимости на 20%. Платить эту сумму придется обычным украинцам, которые покупают жилье. В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что нормы законопроекта №5600 не будут иметь значительного влияния на стоимость нового жилья.