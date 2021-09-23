Про це у телеграм-каналі написав народний депутат від Фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко. Розгляд законопроєкту планується наступного пленарного тижня.

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Слуги народу знімають сьогодні з розгляду скандальний законопроєкт 5600 про податкові зміни,

– вказано в пості.

Як стверджують експерти, ухвалення в цілому законопроєкту №5600 призведе до негативних наслідків. У разі прийняття, обсяги інвестицій серйозно скоротяться. Це призведе до зменшення податкових відрахувань, відсутності робочих місць, зниження темпів будівництва та введення нових об'єктів в експлуатацію.

Як податки вплинуть на вартість нерухомості

Нинішній варіант призведе до подорожчання нерухомості на 20%. Платити цю суму доведеться звичайним українцям, які купують житло. Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко запевнив, що норми законопроєкту №5600 не матимуть значного впливу на вартість новозбудованого житла.