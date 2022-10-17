Несмотря на атаки дронами-камикадзе: в Киеве продолжает дорожать аренда жилья

Несмотря на попадание ракет в объекты критической инфраструктуры и атаки иранскими дронами, рынок недвижимости Киева демонстрирует признаки стабилизации. По состоянию на 17 октября, цены на аренду жилья выросли на 7,44% по сравнению с сентябрем.

Средние цены на столичное жилье сегодня 13 000 гривен, при этом еще в сентябре медиа стоимость аренды оставалась на уровне 12 100 гривен.

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В каких районах Киева самое дорогое жилье

Как пишет издание Finance , в тройку самых дорогих районов Киева по стоимости аренды жилья вошли:

Печерский район – средняя аренда в месяц стоит 22 159 гривен,

– средняя аренда в месяц стоит 22 159 гривен, Шевченковский – 16 619 гривен,

– 16 619 гривен, Оболонский – 15 000 гривен.

Немного дороже аренда обойдется в:

Святошинском районе – 9 000 гривен;

– 9 000 гривен; Днепровском – 10 000 гривен;

– 10 000 гривен; Подольском – 11 250 гривен.

В то же время дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы. Здесь аренда стоит в среднем 8 500 гривен.



Сколько стоит аренда жилья в Киеве / Инфографика Finance

Какое жилье выбирают арендаторы

Как свидетельствует статистика, чаще всего за аренду 1-комнатной квартиры арендодатели готовы отдать 7 800 гривен. Таких предложений – 15,7% от общего количества проанализированных. Кроме того:

самые распространенные цены для 2-комнатных квартир – 7 800 гривен и 10 200 гривен (8,6%);

для трехкомнатных – 10 000 гривен (8,7%).

Несмотря на положительную динамику, цены на жилье до сих пор не вернулись к довоенным. Так, в октябре 2021 года средняя стоимость аренды в Киеве составила 15 553 гривен.