Повышение цен на жилье усиливает социальное неравенство: как это проявляется в странах ЕС

Бум цен на недвижимость увеличил пропасть между социальными группами и усилил гнев по поводу жилищного неравенства. Пока некоторые получают немалую прибыль, сдавая квартиру, другие – сталкиваются с завышенной арендной платой, некачественными новостройками и высокими ценами даже на вторичное жилье.

Учитывая эти факторы, понятно, почему берлинцы поддержали предложение о национализации жилья. В силу нюансов, – это кажется разумным решением, которое урегулирует арендную плату и исправит жилищный кризис в городе.

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Во всех 27 странах Европейского Союза в 2020 году наблюдался ускоренный темп роста цен. По сравнению с 2010 годом цены подскочили более чем на 30%, а арендная плата выросла на 15%. Международный валютный фонд предупредил, что это "тревожная тенденция", которая провоцирует неравенство.

Рост цен на жилье в ЕС / Фото Евростат

Аренда: постоянное давление

После того как Конституционный суд Германии отменил закон, устанавливающий лимит на арендную плату, в Берлине прокатилась волна протестов. Это и привело к референдуму об экспроприации (перераспределение) недвижимости.

Мари Сакеллариу, 35-летняя мать-одиночка, входит в число тех, кто непосредственно пострадал от отсутствия границ арендной платы. Уроженка Парижа переехала сюда 6 лет назад по работе. Сначала, по ее словам, Германия дала ей финансовую свободу, которой не было в ее родном городе. Но в апреле арендная плата увеличилась на 300 евро.

В Германии, где почти 50% населения живет в арендованных помещениях, люди тратят более четверти дохода на оплату жилья.

Доля населения с собственным жильем в странах ЕС сильно различается. В Румынии большинство имеет свой дом, тогда как в Германии – половина населения вынуждена брать его в аренду.

Данные 2020 года: голубым обозначено количество владельцев, красным – арендаторов / Фото Евростат

Переезд на съемное жилье – не выход

В Греции, где уровень безработицы по-прежнему превышает 15%, более 62% населения в возрасте от 25 до 34 лет живут со своими родителями.

Тем, кто переезжает, часто приходится экономить, чтобы выжить. Средние расходы на жилье составляют около 40% от общего дохода, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. Кроме этого, 37% населения столкнулись с задолженностью по ипотеке.

36-летняя Нелли Сотириу все еще живет со своими родителями. Недавно она уволилась с хорошо оплачиваемой работы, которая приносила ей до 1100 евро в месяц. Но даже этого было недостаточно, чтобы позволить себе приличное место для жизни. Новый дом со всеми удобствами стоил бы 500 – 600 евро.

Сейчас Сотириу ищет новую работу, но знает, что переезд – не выход.

У меня нет выбора, когда дело доходит до приглашения друзей или работ по дому, – рассказывает женщина, – но лучше я останусь здесь, чем буду жить одна, платить за квартиру и продукты, но не иметь возможности путешествовать.

Доля молодых людей в возрасте 18 – 34 лет, живущих с родителями, самая высокая в Греции и Хорватии: данные 2020 года / Фото Евростат

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Затянувшийся кризис

На другой стороне континента – в Ирландии, развился совсем другой тип кризиса недвижимости. Численность населения с собственной недвижимостью резко сократилась с 82% до 70%. Нехватка жилья провоцирует рост цен, а высокая арендная плата означает, что арендаторы тратят больше доходов, что затрудняет накопление средств на первоначальный взнос для покупки своего дома.

Карли Бейли и ее муж снимают квартиру в Дублине. Сейчас у них мало шансов когда-нибудь купить собственное жилье. Примерно в 2010году пара предстала перед трудностями связанными с выплатой ипотечного кредита. Все – из-за кредитора, который передал их дело в фонд, что перевел долг в "плохие" кредиты. Семья договорилась со своим банком о продаже дома, чтобы избежать преследований за задолженность. Однако фонд думал иначе, по итогу в 2018 году пара объявила о банкротстве.

Я считаю, что лучше вообще не иметь дома, чем иметь ипотеку, – подытожила Карли.

В некоторых странах наблюдаются проблемы другого уровня

В Румынии, одной из беднейших стран ЕС, каждый пятый румын не имеет в своем доме туалета, ванны или душа.

Марианна Настасе и ее муж Мариан годами ждали, когда к их дому, который находится у реки Дунай, проведут канализацию. Они унаследовали недвижимость от родителей Мэриан. Без этого они не смогли бы позволить себе собственный дом. Вместе они зарабатывают около 800 евро в месяц и воспитывают двоих детей-подростков. Кроме того, пара выплачивает задолженность по займу, который они взяли на ремонт.

У нас нет шансов на лучшую жизнь здесь, – рассказала Марианна, – мы думали о том, чтобы уехать из страны в поисках лучшей зарплаты, но мы не можем оставить родителей и детей.

21% населения Румынии вынуждены обходиться без туалета, душа или ванны / Фото Евростат

Люди, которые зарабатывают на росте цен

С начала 2010 года цены на жилье выросли везде, за исключением Испании, Кипра и Италии. Рекордный рост наблюдался в Эстонии (130%).

Лаури Кул, 41-летний коммуникационный консультант из Таллинна, который вырос в хрущевке площадью 30 квадратных метров. В 2013 году ему удалось продать квартиру и переселиться в двухкомнатную новостройку на окраине столицы за 49 239 долларов. С тех пор он дважды продавал недвижимость, получив прибыль более 60% (без учета расходов на ремонт). Этой весной он переехал в дом с двумя спальнями за 203 810 долларов недалеко от центра города.