Отдельностоящая ванна – красивое и стильное решение, которое получило много поклонников. При этом у него есть как плюсы, так и минусы.

Перед тем как устанавливать отдельностоящую ванну, нужно учесть некоторые нюансы. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal. Интересно Стена за телевизором: 7 интересных идей, как ее оформить Для отдельностоящей ванны желательно иметь достаточно места для установки. Но, так как каких-то устойчивых правил нет на этот счет, можно ее установить в небольшом помещении,

отметила Alexandra Crystal. Что нужно учесть По словам дизайнера интерьера, важно, чтобы вокруг ванны были отступы – 250 мм минимум с каждой стороны. Это нужно для того, была возможна уборка по периметру.

– 250 мм минимум с каждой стороны. Это нужно для того, была возможна уборка по периметру. Ванную можно приставить к одной из стен – это позволит сэкономить место . Но стоит учитывать, что в таком случае ее главная функция ее теряется.

. Но стоит учитывать, что в таком случае ее главная функция ее теряется. Для того чтобы использовать отдельностоящую ванну, потребуется нестандартное подключение , поэтому нужно монтировать подиум под нее.

, поэтому нужно монтировать подиум под нее. Те, кто любит принимать душ, должны учитывать, что в такой ванной это сделать проблематично. Отдельностоящая ванна – отличный вариант для релакса / Фото pinterest Читайте Интерьер идеальной спальни: дизайнеры дали 8 советов Что нужно сделать перед установкой ванны Определитесь, достаточно ли места для ее установки.

Если вы любите принимать душ, его нужно сделать отдельно.

Просчитайте затраты: отдельностоящая ванна – не бюджетный вариант. Кроме того, потребуется недешевый смеситель. Отдельностоящая ванна – не бюджетный вариант / Фото pinterest Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дизайнер Интерьера Киев (@alexandra_crystal_)