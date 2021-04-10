Отдельностоящая ванна: все плюсы и минусы модного решения
Отдельностоящая ванна – красивое и стильное решение, которое получило много поклонников. При этом у него есть как плюсы, так и минусы.
Источник:Инстаграм Alexandra Crystal
Перед тем как устанавливать отдельностоящую ванну, нужно учесть некоторые нюансы. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal.
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Для отдельностоящей ванны желательно иметь достаточно места для установки. Но, так как каких-то устойчивых правил нет на этот счет, можно ее установить в небольшом помещении,
отметила Alexandra Crystal.
Что нужно учесть
- По словам дизайнера интерьера, важно, чтобы вокруг ванны были отступы – 250 мм минимум с каждой стороны. Это нужно для того, была возможна уборка по периметру.
- Ванную можно приставить к одной из стен – это позволит сэкономить место. Но стоит учитывать, что в таком случае ее главная функция ее теряется.
- Для того чтобы использовать отдельностоящую ванну, потребуется нестандартное подключение, поэтому нужно монтировать подиум под нее.
- Те, кто любит принимать душ, должны учитывать, что в такой ванной это сделать проблематично.
Отдельностоящая ванна – отличный вариант для релакса / Фото pinterest
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Что нужно сделать перед установкой ванны
- Определитесь, достаточно ли места для ее установки.
- Если вы любите принимать душ, его нужно сделать отдельно.
- Просчитайте затраты: отдельностоящая ванна – не бюджетный вариант. Кроме того, потребуется недешевый смеситель.
Отдельностоящая ванна – не бюджетный вариант / Фото pinterest
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