Смарт-квартиры в течение нескольких лет являются популярным вариантом жилья. Особенно это касается мегаполисов.

Чаще всего смарт-квартиры приобретают одинокие люди и молодые пары. Что нужно предусмотреть, чтобы сделать такое жилье комфортным, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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SMART – так можно назвать не все малометражки. Почему стали применять это название ко всем квартира по 20 квадратных метров – я не знаю, но вы должны понимать, что дом становится умным только с заранее обдуманными деталями,

– отметила Лошакова.

Как сделать смарт-квартиру комфортной для проживания

1. Планировка

Дизайнер уточнила, что планировка является самым важным этапом для любого интерьера.

Планировку жилья нужно продумать заранее / Фото pinterest

Проанализируйте свои привычки: когда приходите, что и куда кладете, где ставите обувь, вешаете одежду, сколько готовите и где, какого размера нужна кровать, работаете дома или в офисе, а если дома, то какого размера должен быть стол и т.д. Пройдитесь по всем зонам и соберите в список всю мебель, которая вам будет необходима в малометражке,

– порекомендовала она.

Также в интернете можно найти сайты с планировщиком квартир (специальные знания для этого не требуются), создать помещение по размерам своей квартиры и сделайте проект. Будьте готовы к тому, что придется идти на компромиссы: подбирайте мебель, которая будет и удобной, и функциональной.

Создайте проект квартиры в интернете / Фото pinterest

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2. Раскладная мебель

В смарт-квартирах не стоит пренебрегать конструкторами. Можно подобрать журнальный стол, который превращается в обеденный, или шкаф, из которого выезжает кровать. Это позволит сделать жилье комфортным.

Внимательно подбирайте мебель / Фото pinterest

3. Электрика и освещение

В любой квартире всю электрику нужно продумать заранее. Посчитайте, сколько розеток вам понадобится на кухне, где будет подключаться ноутбук, будет ли торшер, робот-пылесос и т.д. Также спланируйте сценарии освещения: основной, функциональный и атмосферный.

Свет поможет сделать помещение более просторным / Фото pinterest