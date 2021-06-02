В пригороде Киева подорожали квартиры: сколько стоит "квадрат"

На рынке недвижимости в пригороде Киева продолжается рост цен. С каждым месяцем квадратный метр жилья обходится все дороже.
Устойчивый спрос на жилье вблизи столицы начался с эпидемией коронавируса – люди хотят жить за городом. Что происходит с ценами на недвижимость в пригороде – читайте ниже.
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Как растут цены и сколько стоит квадратный метр
В середине мая средняя цена "квадрата" в пригороде составила 17,7 тысячи гривен, прибавив за месяц 1,7% (300 гривен), при этом рост в долларах составил 1,6% (10 долларов). С начала 2021 года стоимость квадратного метра жилья выросла на 4,7% в гривне (800 гривен) и на 6,7% в долларах (40 долларов).
Цена за квадратный метр в новостройках зависит от удаленности комплекса от Киева. В ЖК, которые находятся в пределах 5 километров от столицы, – 18,9 тысячи гривен, в радиусе 5 – 10 километров – 18,1 тысячи гривен. В объектах, которые расположены в 10 – 20 километрах от Киева – 16,7 тысячи гривен за квадратный метр.В начале года "квадрат" в квартире под Киевом можно было купить за 17,9 тысячи гривен в радиусе до 5 километров; 17,8 тысячи гривен – на расстоянии от 5 до 10 километров; 15,6 тысячи гривен – в 10 – 20 километрах от столицы.
Жилье под Киевом дорожает / Фото 24 канал
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От чего зависят цены на квартиры под Киевом
Первым фактором, который влияет на цену квадратного метра в ЖК под Киевом, является подорожание себестоимости строительства. Так, с начала года выросла стоимость керамоблока, арматуры и утеплителя. В связи с этим, застройщики вынуждены поднимать цены. Квартиры в удачно расположенных ЖК обойдутся дороже.
Также имеют значение:
- формат новостройки;
- этап строительства;
- готовность объекта;
- отдаленность от города;
- инфраструктура;
- транспортная развязка.
Эксперты уверены, что летом 2021 года цены на квартиры в Киеве поднимутся еще на 3 – 5% от зависимости от объекта, его отдаленности от столицы и других факторов.
Цена за "квадрат" в новостройке под Киевом зависит от многих факторов / Фото Pixabay