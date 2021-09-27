Прирост в программе "Доступная ипотека 7%": сколько договоров подписано
Источник:Министерство финансов Украины
По состоянию на 27 сентября текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 871 кредитных договоров на общую сумму 746,43 миллиона гривен. Популярностью пользуется как первичный, так и вторичный рынок.
Всего к уполномоченным банкам поступило 1254 заявок на участие в программе на общую сумму 1092,05 миллиарда гривен из которых 23,3% составляет первичный рынок и 76,7% – вторичный.
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В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- Киев (33,6%);
- Киевская область (30,9%);
- Харьковская область (6,4%);
- Львовская область (6,0%);
- Ровенская область (3,9%);
- другие регионы страны (19,2%).
Прирост в программе "Доступная ипотека 7%" / Фото Министерство финансов Украины
Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:
- + 4% – количество кредитов и + 5% – суммы кредитов;
- + 3% – количества заявок и + 4% – суммы заявок.
Сейчас в программе участвуют 17 уполномоченных банков.