Ремонт санузла: названы 10 самых распространенных ошибок
Планируя ремонт в санузле, важно учесть мелочи, чтобы избежать распространенных ошибок.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Какие нюансы чаще всего встречаются в ванных комнатах после ремонта, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Какие ошибки встречаются во время ремонта санузла
- Отсутствие отсеков для хранения. По словам дизайнера интерьера, в ванной комнате независимо от ее площади необходимо предусмотреть ниши или отсеки для хранения бытовой химии и пр.
- Неверный расчет материалов. Этот пункт касается плитки. Если приобретать ее в разное время, могут быть отличия.
- Плохой доступ к коммуникациям. Довольно часто трубы, которые расположены в углу санузла, замуровывают. Если понадобится ремонт или замена трубы, придется все вскрывать.
- Демонтаж полотенцесушителя. В такой ситуации в ванной появляется излишняя влажность и даже грибки. Важно все же, чтобы полотенцесушитель был – он отапливает санузел.
- Отсутствие естественной вентиляции. Если в ванной комнате нет окна, следует оставить под дверью небольшую щель, "чтобы во влажном помещении не скапливался конденсат".
В ванной обязательно нужен полотенцесушитель / Фото dizainexpert
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- Экономия на швах и стыках. По словам специалистов, такую экономию нельзя назвать целесообразной. Это связано с тем, что "герметики занимают не более 1–3% общего расхода на ремонт санузла. Зато замена испорченной от воды мебели или ремонт отделки в случае возникновения плесени ощутимо скажутся на бюджете".
- Неверный расчет монтажа сантехники. Чтобы правильно измерять высоту монтажа, это нужно делать после стяжки и прокладки труб – относительно чистового пола.
- Укладывание плитки от угла. Такой вариант допускается только в том случае, если вы точно знаете, что поместится целое число плиток.
- Неправильное сверление керамогранита. Если неправильно делать сверление отверстий под крючки или полки в керамограните – он может треснуть.
- Размешивание затирки дрелью. Дизайнер интерьера уточнила, что "смесь для плиточной затирки нужно замешивать вручную". Только так она получится однородной.
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