Продажа и аренда недвижимости в Украине: как работают мошенники

На рынке недвижимости в Украине мошенничество является постоянным явлением. В 2021 году аферы составили 1,5 – 2% от общего количества сделок.

Для того чтобы не нарваться на мошенников, следует учитывать некоторые нюансы. Подробнее рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита на XXV Международной конференции "Рынок недвижимости: передовая практика" в Киеве.

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Как действуют мошенники

Обычно мошенники работают без риелтора. Профессиональный специалист по недвижимости знает, на что именно обратить внимание, почувствует ситуацию на этапе проведения переговоров,

– отметил Пита.

По его мнению, к концу 2021 года показатель афер на вторичном рынке недвижимости в Украине составит около 1% от общего числа сделок.

Эксперт уточнил, что за последние 5 лет количество мошеннических действий при продаже и аренде квартир уменьшилось на 35 – 40%. При этом на 15% возросло число сделок с участием профессиональных риелторов.

Число афер на вторичном рынке недвижимости в Украине сократилось / Фото Pixabay

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Распространенные мошеннические схемы

По словам Юрия Питы, существует несколько схем, которые наиболее часто используют мошенники:

слишком низкая стоимость объекта недвижимости (как правило, речь идет о "скидке" около 30%);

объекта недвижимости (как правило, речь идет о "скидке" около 30%); поддельная доверенность и паспорт владельца недвижимости, который даже не знает о продаже объекта;

владельца недвижимости, который даже не знает о продаже объекта; поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества;

о признании права собственности на объект недвижимого имущества; срочная продажа (для того, чтобы избежать тщательной проверки документов).

Часто мошенники привлекают в свои схемы подставные лица, проживающие далеко за пределами региона, где находится недвижимость, например из небольших населенных пунктов и сел. Затем такого "продавца" найти крайне трудно,

– уточнил эксперт.

Для того чтобы избежать попадания в подобные аферы, следует внимательно проверять все документы. Также рекомендуется привлекать к сделке профессионалов – юристов и риелторов. Это поможет обезопасить себя и не нарваться на мошенников при покупке или аренде жилья.